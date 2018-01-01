  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    СБУ затримала бізнесмена, який постачав військове спорядження до «ДНР»

    Зловмисник отримував сировину та комплектуючі з РФ через закриті Україною пункти прикордонного пропуску
    Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали на Івано-Франківщині бізнесмена, який виготовляв та постачав військове спорядження терористичній організації «ДНР». Про це повідомляє прес-центр СБУ. Правоохоронці встановили, що уродженець Маріуполя останнім часом проживав у тимчасово окупованому Донецьку. Він
    • Сьогодні, 07:29
    • Розсилка

    Зловмисник отримував сировину та комплектуючі з РФ через закриті Україною пункти прикордонного пропуску

    Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали на Івано-Франківщині бізнесмена, який виготовляв та постачав військове спорядження терористичній організації «ДНР».

    Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Правоохоронці встановили, що уродженець Маріуполя останнім часом проживав у тимчасово окупованому Донецьку. Він зареєстрував за псевдозаконодавством окупантів комерційну структуру, яка брала участь у забезпеченні військовим спорядженням та амуніцією незаконних збройних формувань так званої «ДНР».

    Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник отримував сировину та комплектуючі з РФ через закриті Україною пункти прикордонного пропуску. Він повністю сплачував усі «податки» до фейкових структур бойовиків, гроші від яких йшли на фінансування незаконних збройних формувань терористів.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    СБУ затримала бізнесмена, який постачав військове спорядження до «ДНР»
    СБУ затримала бізнесмена, який постачав військове спорядження до «ДНР»

    Оперативники СБ України затримали спільника терористів у готельному номері на території одного з туристичних комплексів Прикарпаття, куди він приїхав на відпочинок. Зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

    Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

    Тривають слідчі дії. 

    Маріуполь Донбас СБУ кримінал ДНР зброя Івано-Франківщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ