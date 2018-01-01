СБУ затримала бізнесмена, який постачав військове спорядження до «ДНР»

Зловмисник отримував сировину та комплектуючі з РФ через закриті Україною пункти прикордонного пропуску

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали на Івано-Франківщині бізнесмена, який виготовляв та постачав військове спорядження терористичній організації «ДНР». Про це повідомляє прес-центр СБУ. Правоохоронці встановили, що уродженець Маріуполя останнім часом проживав у тимчасово окупованому Донецьку. Він



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисник отримував сировину та комплектуючі з РФ через закриті Україною пункти прикордонного пропуску

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали на Івано-Франківщині бізнесмена, який виготовляв та постачав військове спорядження терористичній організації «ДНР».

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що уродженець Маріуполя останнім часом проживав у тимчасово окупованому Донецьку. Він зареєстрував за псевдозаконодавством окупантів комерційну структуру, яка брала участь у забезпеченні військовим спорядженням та амуніцією незаконних збройних формувань так званої «ДНР».

Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник отримував сировину та комплектуючі з РФ через закриті Україною пункти прикордонного пропуску. Він повністю сплачував усі «податки» до фейкових структур бойовиків, гроші від яких йшли на фінансування незаконних збройних формувань терористів.

Оперативники СБ України затримали спільника терористів у готельному номері на території одного з туристичних комплексів Прикарпаття, куди він приїхав на відпочинок. Зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.