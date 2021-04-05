Прогноз погоди для Вінниччини: за даними синоптиків піде мокрий сніг
Температура опуститься до нуля градусів вночі
Синоптики прогнозують значне зниження температури повітря. Від 5 квітня на території України, зокрема Вінницької області температура опуститься до нуля градусів вночі. Спеціалісти прогнозують дощ та місцями мокрий сніг.
Про це попереджає синоптик Наталка Діденко.
«Вже у вівторок до західних областей почне заходити холодна повітряна маса, яка пошириться впродовж 7 та 8 квітня далі Україною. З півдня прижене активний циклон з опадами. Об'єднавшись, вологий циклон з півдня та холодна повітряна маса з півночі (за попередніми прогнозами), зумовлять вкрай несприятливу погоду в середу-четвер: місцями сильні опади та штормовий вітер», – написала синоптик.
За даними Укргідрометцентру у Вінницькій області:
6 квітня вночі +10 тепла, вдень +1 тепла, хмарно;
7 квітня вночі 0 градусів тепла. Вдень +3, мокрий сніг;
8 квітня вночі 0 градусів тепла. Вдень +7, дощ.
Дощова та хмарна погода протримається до кінця тижня.
Тим часом, у понеділок, 5 квітня, у більшості областей України буде сухо, лише у південно-східній частині вдень невеликий дощ. Температура вдень становитиме від 0 до 12° тепла.