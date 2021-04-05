Прогноз погоди для Вінниччини: за даними синоптиків піде мокрий сніг

Об'єднавшись, вологий циклон з півдня та холодна повітряна маса з півночі зумовлять вкрай несприятливу погоду в середу-четвер

Температура опуститься до нуля градусів вночі

Синоптики прогнозують значне зниження температури повітря. Від 5 квітня на території України, зокрема Вінницької області температура опуститься до нуля градусів вночі. Спеціалісти прогнозують дощ та місцями мокрий сніг.

Про це попереджає синоптик Наталка Діденко.

«Вже у вівторок до західних областей почне заходити холодна повітряна маса, яка пошириться впродовж 7 та 8 квітня далі Україною. З півдня прижене активний циклон з опадами. Об'єднавшись, вологий циклон з півдня та холодна повітряна маса з півночі (за попередніми прогнозами), зумовлять вкрай несприятливу погоду в середу-четвер: місцями сильні опади та штормовий вітер», – написала синоптик.

За даними Укргідрометцентру у Вінницькій області:

6 квітня вночі +10 тепла, вдень +1 тепла, хмарно;

7 квітня вночі 0 градусів тепла. Вдень +3, мокрий сніг;

8 квітня вночі 0 градусів тепла. Вдень +7, дощ.

Дощова та хмарна погода протримається до кінця тижня.

Тим часом, у понеділок, 5 квітня, у більшості областей України буде сухо, лише у південно-східній частині вдень невеликий дощ. Температура вдень становитиме від 0 до 12° тепла.