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    Суд Греції виправдав українських моряків, яких підозрювали в контрабанді вибухівки

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    Суд Греції виправдав українських моряків, яких підозрювали в контрабанді вибухівки

    Моряки з Одещини невдовзі повернуться додому

    Суд грецького міста Пірей скасував звинувачення щодо всіх членів екіпажу судна «Андромеда». Моряків звинувачували в нелегальному перевезенні вибухівки. Про це повідомили в посольстві України в Греції.

    «Зокрема, двоє українських моряків, Олексій Слепнев і Сергій Константинов - капітан і старпом зазначеного судна - після вирішення всіх формальностей повернуться на батьківщину найближчим часом», - уточнили в посольстві.

    Олексій Слепнев є жителем Ізмаїла, а Сергій Константинов з Одеси.

    Екіпаж судна був заарештований в січні 2017 по звинуваченню в нелегальному перевезенні вибухових матеріалів. Слідство у справі тривало 10 місяців, а судовий процес - більше п'яти місяців.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що за інформацією МЗС України у Греції та Італії були арештовані більше 300 українських моряківПід арештом або під слідством в Італії наразі перебувають понад 150 українських моряків, ще 186 затримано у Греції, а двоє потрапили в піратський полон.

    Джерело: Пушкинская.net

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