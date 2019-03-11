Суд Греції виправдав українських моряків, яких підозрювали в контрабанді вибухівки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Моряки з Одещини невдовзі повернуться додому

Суд грецького міста Пірей скасував звинувачення щодо всіх членів екіпажу судна «Андромеда». Моряків звинувачували в нелегальному перевезенні вибухівки. Про це повідомили в посольстві України в Греції.

«Зокрема, двоє українських моряків, Олексій Слепнев і Сергій Константинов - капітан і старпом зазначеного судна - після вирішення всіх формальностей повернуться на батьківщину найближчим часом», - уточнили в посольстві.

Олексій Слепнев є жителем Ізмаїла, а Сергій Константинов з Одеси.

Екіпаж судна був заарештований в січні 2017 по звинуваченню в нелегальному перевезенні вибухових матеріалів. Слідство у справі тривало 10 місяців, а судовий процес - більше п'яти місяців.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що за інформацією МЗС України у Греції та Італії були арештовані більше 300 українських моряків. Під арештом або під слідством в Італії наразі перебувають понад 150 українських моряків, ще 186 затримано у Греції, а двоє потрапили в піратський полон.

Джерело: Пушкинская.net