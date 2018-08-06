Труханов бідкається, що з Преображенського парку поцупили 100 нових лавок



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Фото: trassae95.com Преображенський парк

За словами мера, лавки вкрали вночі

У Преображенському парку в Одесі невідомі вкрали 100 нових лавок. На злодійство поскаржився міський голова Геннадій Труханов під час апаратної наради, пише «Думська».

«Вперше за десятиліття ми почали наводити там порядок. Було встановлено понад 100 лавок. Увечері завезли, а вночі всі лавки вирвали. Сила така у наших злодюг - практично всі їх вирвали », - заявив мер на апаратній нараді.

Така ж ситуація і з люками. Так, за півроку тільки в Київському районі вкрали 89 люків. У зв'язку з цим, мер звернувся до підлеглих розібратися з пунктами прийому металобрухту.

«Я думаю, коли ці пункти будуть розуміти, що ти прийняв вкрадений люк, то будуть вжиті відповідні заходи, і тоді не буде куди здавати ці люки», - зазначив Труханов.