У центрі Одеси сталася міжнаціональна різанина



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Подія сталася на розі Дерибасівської і Катерининської Фото: dumskaya.net

Постраждали шестеро людей

Шестеро людей госпіталізували після різанини, яка сталася сьогодні вночі в барі Laila, що на розі Дерибасівської і Катерининської в Одесі. Про це пише видання «Думська».

Як повідомили виданню в поліції, там билися представники різних етнічних груп.

У всіх постраждалих - різні колото-різані рани, в тому числі грудної клітки і черевної порожнини.

Нагадаємо, 6 березня під час сварки, яка виникла між двома однокурсниками у гуртожитку училища, один з хлопців вдарив ножем другого. Під час надання медичної допомоги потерпілий помер у лікарні. Наразі поліція встановлює обставини конфлікту. Розпочато кримінальне провадження.