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    У центрі Одеси сталася міжнаціональна різанина

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    Подія сталася&nbsp;на розі Дерибасівської і Катерининської - У центрі Одеси сталася міжнаціональна різанина
    Подія сталася на розі Дерибасівської і Катерининської
    Фото: dumskaya.net

    Постраждали шестеро людей

    Шестеро людей госпіталізували після різанини, яка сталася сьогодні вночі в барі Laila, що на розі Дерибасівської і Катерининської в Одесі. Про це пише видання «Думська».

    Як повідомили виданню в поліції, там билися представники різних етнічних груп.

    У всіх постраждалих - різні колото-різані рани, в тому числі грудної клітки і черевної порожнини.

    Нагадаємо, 6 березня під час сварки, яка виникла між двома однокурсниками у гуртожитку училища, один з хлопців вдарив ножем другого. Під час надання медичної допомоги потерпілий помер у лікарні. Наразі поліція встановлює обставини конфлікту. Розпочато кримінальне провадження.

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