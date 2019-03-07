У Тульчинському районі сварка студентів закінчилася різаниною



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Поліція розслідує обставини нанесення смертельного ножового поранення студенту

6 березня під час сварки, яка виникла між двома однокурсниками у гуртожитку училища, один з хлопців вдарив ножем другого. Під час надання медичної допомоги потерпілий помер у лікарні. Наразі поліція встановлює обставини конфлікту. Розпочато кримінальне провадження.

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

До Тульчинського відділення поліції з лікарні надійшло повідомлення про те, що до реанімаційного відділення з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини каретою швидкої допомоги з гуртожитку доставлений 18-річний учень одного з навчальних закладів міста. Під час надання медичної допомоги хлопець помер у лікарні.

Як розповів начальник Тульчинського відділення поліції Василь Костишен, слідчо-оперативною групою встановлено, що поранення потерпілий отримав від свого однокурсника. За попередніми даними, ввечері на кухні між 18-річними хлопцями виник словесний побутовий конфлікт. Пізніше один з них прийшов до другого у кімнату продовжити з’ясовувати стосунки, прихопивши з собою ніж.

Правопорушник, житель Немирівського району, затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. За такий злочин підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення.