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    У День закоханих в Одеському зоопарку назвуть найромантичнішу пару вихованців

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    У День закоханих в Одеському зоопарку назвуть найромантичнішу пару вихованців

    В Одеському зоопарку відбудеться свято до Дня закоханих: конкурси, вікторини, творчий майстер-клас, підсумки конкурсу «Пара року-2019» та оголошення переможців

    14 лютого 2019 року в Одеському зоопарку відбудеться свято до Дня закоханих: конкурси, вікторини, творчий майстер-клас, підсумки конкурсу «Пара року-2019» та оголошення переможців.

    Початок - о 12:00.

    Гостей зоопарку зустрінуть аніматори - Валентинки, які підготували для маленьких відвідувачів насичену ігрову програму з конкурсами, вікторинами та танцями. Для допитливих і творчих дітей буде організований цікавий тематичний майстер-клас.

    У День закоханих в зоопарку також підіб'ють підсумки конкурсу «Пара року-2019». Наразі на сторінці зоопарку в соціальній мережі Facebook проходить голосування. В альбомі преставлені фотографії сформованих пар вихованців зоологічного парку. Всі охочі можуть проголосувати за найбільш вподобану з них. Переможе пара, яка набрала найбільшу кількість голосів. Переможці будуть названі в ході свята 14 лютого.

    На завершення святкової програми всі гості відправляться знайомитися з найромантичнішими вихованцями, щоб запропонувати їм улюблені частування.

    Парою 2018 року в Одеському зоопарку стали амурські тигри Тайгер і Наталі.

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