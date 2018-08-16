У матері, позбавленої прав на шістьох дітей, забрали ще одну дитину



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Фельдшер не могла потрапити в будинок жінки до чотиримісячної дівчинки

У Подільському районі Одеської області поліція вилучили дитину в матері, яка перед цим була позбавлена прав на шістьох дітей. Про це інформує Подільський відділ поліції в Одеській області.

Вилучення відбулося у зв’язку із тим, що фельдшер не могла потрапити в будинок місцевої жительки для проведення патронажного огляду чотиримісячної дівчинки. Вона повідомила про це поліцію.

За вказаною адресою виїхали співробітники поліції і служби у справах дітей району. Як виявилося, мати немовляти перебувала в стані алкогольного сп'яніння, а дівчинка до обідньої пори не годована. Шкірні покриви по всьому тілу червоного кольору, вкриті прищами і ранами. Чиновники прийняли рішення негайно вилучити дитину і помістити в лікарню.

«Дана громадянка вже позбавлена батьківських прав на шістьох дітей. Зараз вона притягнута до відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Буде вирішуватись питання про позбавлення її батьківства і на цю дитину», - повідомив начальник Подільського відділу поліції Микола Піщанський.

Нагадаємо, у Чорноморську 6-річного хлопчика задавило металевими воротами на очах у бабусі.