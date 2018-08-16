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    У Чорноморську 6-річниого хлопчика задавило металевими воротами на очах у бабусі

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    У Чорноморську 6-річниого хлопчика задавило металевими воротами на очах у бабусі

    Хлопчик виліз на ворота, які зламалися

    У Чорноморську 6-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження несумісні з життям в результаті падіння на нього металевих воріт. Про це повідомило Чорноморське відділення поліції в Одеській області.

    За викликом виїхала слідчо-оперативна група. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з позначкою нещасний випадок Кримінального кодексу України.

    Попередньо встановлено, що нещасний випадок стався на очах у бабусі загиблого. Хлопчик виліз на ворота, які зламалися і впали разом з дитиною.

    Нагадаємо, в Одесі поліція затримали чоловіка, якого підозрюють у тому, що він облив дитину кислотою.

    Подія сталася на Французькому бульварі. Попередньо встановлено, що інцидент стався через те, що підліток з друзями грався під вікнами квартири 50-річного одесита, розташованої на першому поверсі будинку. Невдоволений чоловік розпилив у бік хлопчика якусь речовину, внаслідок чого на його шиї, голові та тулубі з’явилися опіки.

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