«Укрзалізниця» пустить на Одещину п’ять додаткових поїздів

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Крім того, ще трьом потягам удвічі збільшили періодичність курсування

«Укрзалізниця» призначила п'ять додаткових поїздів в одеському напрямку на літній період

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зокрема, призначені поїзди № 223/224 Київ – Одеса, № 248/247 Одеса – Київ, Житомир, № 251/252 Дніпро – Одеса, № 258/257 Одеса – Львів та № 271/272 Харків – Одеса.

Крім того, ще трьом потягам удвічі збільшили періодичність курсування. Так, поїзди № 92/91 Костянтинівка – Одеса, № 136/135 Чернівці – Білгород-Дністровський та № 317/318 Запоріжжя – Одеса тепер курсують не через день, а щоденно.

У компанії повідомили також, що для забезпечення перевезення пасажирів у літній період опрацьовують розклад для призначення додаткового потяга Суми – Одеса, який не заїжджатиме на станцію Київ-Пасажирський, а курсуватиме через Конотоп, Дарницю (Київ), Миронівку, Знам’янку та Помічну.

Також проведено заміну рухомого складу поїзда № 642/641 Кишинів – Одеса на модернізований дизель-поїзд формування залізниць Молдови та здійснено пришвидшення його на 27 хвилин у напрямку Кишинів – Одеса та на 47 хвилин у зворотному напрямку.