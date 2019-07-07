В Одесі поліція взяла штурмом будівлю із заручницями
Двох дівчат, яких захопив заручник, вивели і передали медикам
В Одесі поліція провела спецоперацію зі звільнення заручниць. Про це повідомляє місцеве видання «Думская». Правоохоронці взяли штурмом будівлю на вулиці Чорноморського Козацтва, в якій невідомий утримував двох заручниць.
Дівчат вивели з будівлі та передали медикам. Вони не отримали серйозних травм.
Як повідомлялося раніше, невідомий зайшов у кредитну установу, закрив двері та приставив до горла однієї з двох співробітниць ніж. Спрацювала тривожна кнопка. Стверджується, що за звільнення заручниць злочинець вимагав $1 мільйон і вертоліт.
У ході переговорів з правоохоронцями він погодився знизити вимоги до $100 тисяч. Після тригодинних переговорів поліція пішла на штурм, нападника затримали. Зловмисник 1994 року народження, уродженець Одеської області.