В Одесі поліція взяла штурмом будівлю із заручницями



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Операція зі звільнення заручниць в Одесі тривала більше трьох годин Фото: Думская

Двох дівчат, яких захопив заручник, вивели і передали медикам

В Одесі поліція провела спецоперацію зі звільнення заручниць. Про це повідомляє місцеве видання «Думская». Правоохоронці взяли штурмом будівлю на вулиці Чорноморського Козацтва, в якій невідомий утримував двох заручниць.

Дівчат вивели з будівлі та передали медикам. Вони не отримали серйозних травм.

Зловмисником виявився хлопець 1994 року народження з Одещини. Фото: Думская

Як повідомлялося раніше, невідомий зайшов у кредитну установу, закрив двері та приставив до горла однієї з двох співробітниць ніж. Спрацювала тривожна кнопка. Стверджується, що за звільнення заручниць злочинець вимагав $1 мільйон і вертоліт.

У ході переговорів з правоохоронцями він погодився знизити вимоги до $100 тисяч. Після тригодинних переговорів поліція пішла на штурм, нападника затримали. Зловмисник 1994 року народження, уродженець Одеської області.