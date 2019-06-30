В Одесі померла народна артистка України



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Народна артистка України Євгенія Дембська померла у віці 98 років

Прощання з Євгенією Дембською відбудеться 1 липня в одеському театрі Музичної комедії, де актриса пропрацювала понад 70 років свого життя

Народна артистка України Євгенія Дембська, яка грала в Одеському академічному театрі музичної комедії імені Михайла Водяного, померла у віці 98 років.

Про це повідомила в неділю пресслужба міськради Одеси.

«Пам’ять про талановиту актрису, яка присвятила понад 70 років свого життя служінню Театру, Глядачеві і Одесі, назавжди залишиться в серцях вдячних одеситів», - йдеться у заяві.

Зазначається, що артистка працювала в академічному театрі музичної комедії імені Михайла Водяного в Одесі з 1953 року, де вона виконала понад 200 ролей.

Кінематографічне визання Дембській, в першу чергу, прийшло за фільмами «Біла акація», «День кохання», «Приморський бульвар», де вона зіграла знамениті ролі.

Прощання з актрисою відбудеться завтра, 1 липня, з 11:00 у театрі Музичної комедії, де вона пропрацювала понад 70 років свого життя.

Євгенія Дембська народилася і виросла в Києві. Вона дебютувала на сцені Одеського академічного театру музичної комедії в 1953 році, і з того часу зіграла понад 200 ролей у класичному і сучасному репертуарі. Дембська була солісткою-вокалісткою, також знімаючись в кіно.