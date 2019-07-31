На Львівщині голова сільради погорів на хабарі



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Під час отримання першої частини хабара у сумі 2 000 доларів посадовця було викрито

Сільський голова вимагав від підприємця хабар, за що тому гарантувалася перемога у земельному аукціоні

На Львівщині правоохоронці викрили голову сільради, який за сприяння в отриманні земельної ділянки вимагав 5 000 доларів.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці викрили корупційну схему, яка застосовувалася на земельному аукціоні.

«Сільський голова вимагав від підприємця хабар, за що тому гарантувалася перемога у земельному аукціоні та одержання в оренду земельної ділянки площею 5 гектарів», - заявили в поліції.

Під час отримання першої частини хабара у сумі 2 000 доларів посадовця було викрито.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу – тримання під вартою, з альтернативою у якості застави в розмірі 96 000 гривень.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному отриманні неправомірної вигоди керівника одного з райвідділів Державної виконавчої служби Головного теруправління юстиції в Івано-Франківській області.