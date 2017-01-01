Поліція спіймала групу одеситів, які на Вінниччині викрали кілька тонн хімдобрив
- Сьогодні, 21:56
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Автомобіль злочинців
Стіну складського приміщення зловмисники ламали за допомогою навантажувача, охоронця вдарили каменем по голові та зв’язали
31 грудня працівники поліції у селищі Літин затримали п’ятьох одеситів за підозрою у вчиненні розбійного нападу на склад агрохімії.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.
«За допомогою навантажувача зловмисники пошкодили в кількох місцях стіну складського приміщення. Вони вдарили каменем по голові та зв’язали охоронця, щоб безперешкодно викрасти хімічні добрива. У підозрюваних вилучили маски з прорізями для очей, камуфляжний одяг та рукавички», - йдеться у повідомленні.
Як розповів керівник поліції Вінниччини Юрій Педос, вночі на пульті спостереження поліції охорони спрацювала тривожна кнопка, встановлена у складському приміщення одного з сільськогосподарських підприємств районного центру. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції. У приміщенні складу поліцейські виявили побитого і зв’язаного охоронця та виламані стіни.
Вже за 15 хвилин на одній з вулиць міста працівники групи реагування патрульної поліції зупинили підозрілий вантажний автомобіль «Мерседес» та затримали правопорушників. Ними виявилися п’ятеро жителів Одещини, один з чоловіків вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки.
Як з’ясувалось, стіну складського приміщення зловмисники ламали за допомогою навантажувача «КАР», в їхньому автомобілі поліцейські вилучили рукавички, маски з прорізями для очей, камуфляжний одяг та інші знаряддя злочину. Коли зловмисники пробралися на склад, спрацювали датчики руху, якими було обладнано приміщення. Злочинці, зрозумівши це, почали тікати.
Зараз усі п’ятеро затримані в процесуальному порядку, поліцейські перевіряють їх на причетність до вчинення інших злочинів на території Вінниччини та інших областей України.
Дана інформація внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.
Нагадаємо, у грудні двоє підлітків у Вінницькій області на гарячому затримали злодія, який обікрав бабусю.