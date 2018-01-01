В Одесі затримали російського шпигуна

Затриманий брав безпосередню участь у збройному протистоянні на Донбасі

Співробітники Служби безпеки України затримали в Одесі бойовика терористичної організації «ДНР», який прибув до регіону для виконання завдань Федеральної служби безпеки Росії. Як повідомили у прес-центрі СБУ, у 2014 році чоловік пройшов навчання на одній з військових баз у Ростовській області Росії, після чого приєднався до



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Затриманий брав безпосередню участь у збройному протистоянні на Донбасі

Співробітники Служби безпеки України затримали в Одесі бойовика терористичної організації «ДНР», який прибув до регіону для виконання завдань Федеральної служби безпеки Росії. Як повідомили у прес-центрі СБУ, у 2014 році чоловік пройшов навчання на одній з військових баз у Ростовській області Росії, після чого приєднався до терористичної організації «ДНР».

З липня 2014 року чоловік перебував на передових позиціях терористів на Донбасі та брав безпосередню участь у збройному протистоянні силам антитерористичної операції.

«Згодом, перебуваючи на території РФ, чоловік був завербований співробітниками ФСБ. Від кураторів він отримав завдання, після повернення на Одещину, збирати актуальні розвідувальні відомості про обстановку у регіоні, зокрема у прилеглих районах до так званого Придністров’я. Він також мав «відпрацювати» нелегальні канали проникнення на територію України з придністровського регіону Республіки Молдова», - повідомили в СБУ.

Наразі чоловік знаходиться під вартою за підозрою у сприянні терористичній організації.