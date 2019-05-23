В Одеському зоопарку у пари двогорбих верблюдів народилося кучеряве дитинча



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Ще один вихованець з'явився на світ в Одеському зоопарку: сімейство двогорбих верблюдів поповнилося новонародженим дитинчам

Неділя, 19 травня 2019 року, в Одеському зоопарку ознаменувалася радісною подією - у пари двогорбих верблюдів народився чарівний малюк.

Верблюденя почувається чудово, має відмінний апетит і знаходиться під постійною опікою батьків - Лейли і Гранта.

Верблюди в Одеському зоопарку щорічно обзаводяться потомством - Лейла стала матір'ю вже вчетверте, тому батьки мають навички правильного виховання і прекрасно справляються з усіма сімейними турботами.

Як тільки малюк трохи освоїться, він почне активно гуляти в загальному вольєрі верблюдів.

Дитинча поки що не має імені. За традицією, що склалася, його та інших новонароджених вихованців зоопарку назвуть одесити під час конкурсу «Дай ім'я малюку», який відбудеться у вересні.

Весна для Одеського зоопарку - особливий період. Це час, коли практично в кожному вольєрі можна спостерігати за підростаючим поколінням.

Так, під час прогулянки зоопарком можна зустріти дитинчат у вольєрах антилоп Нільгау, коней Пржевальського, угорських і українських корів, зелених мавп і пташенят у гніздах бакланів.