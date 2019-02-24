Весна вже близько: в Одесі зацвіли проліски



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Фото: dumskaya.net

Перші первоцвіти пробились з-під одеського снігу

Перші квіти почали пробиватися крізь сніг, яким поки ще вкрита Одеса. Жителі міста повідомляють про квітучі проліски, брандушки та інші рослини, занесених до Червоної книги України.

Ще повинні цвісти іриси ретікулята, трохи пізніше роквітне леонтиця одеська і крокуси, а за ними - сон-трава, та адоніси, розповіла екоактивіст, засновник групи «Відчайдушні квітникарі» Ольга Рядченко.

«Відчайдушні квітникарі» кілька років поспіль розводять і висаджують на приморських схилах в Одесі червонокнижні квіти, в тому числі первоцвіти.

Нагадаємо, в Україну йде потепління, повітря прогріється до +11.

Джерело: Думская