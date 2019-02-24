В Україну йде потепління: повітря прогріється до +11

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Найтепліше буде в західних регіонах

У неділю в Україні опади не очікуються, вночі 6-11°, вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру.

«Без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях 3-8° морозу, на решті території 6-11°, у більшості східних областей та в Карпатах 12-17° морозу; вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла», - йдеться у повідомленні.

У Києві у неділю також без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°. На Київщині температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

25 лютого в Україні без істотних опадів, 26 лютого вночі у східних областях та на півночі Лівобережжя, вдень, крім західних областей, невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 25 лютого 1-6° морозу, у східних областях та в Карпатах до 11° морозу, 26 лютого в Україні близько 0°; вдень 1-6° тепла, 26 лютого на Закарпатті до 10° тепла.

У столичному регіоні у понеділок та вівторок хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень 26 лютого невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 25 лютого 1-6° морозу, 26 лютого близько 0°; вдень 1-6° тепла.

Згідно з прогнозом на 27- 28 лютого, в Україні, крім західних, Одеської та Миколаївської областей, невеликі опади.

Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла; вдень 1-7° тепла (на заході 28 лютого 5-11° тепла); у східних областях вночі 1-7° морозу; вдень близько 0°.

На Київщині також невеликі опади. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла; вдень 2-7° тепла.