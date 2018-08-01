Випускник Рішельєвського ліцею виборов срібну медаль на Міжнародній олімпіаді з фізики



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Мешканець Одеської області став призером на Олімпіаді у Лісабоні

Випускник Рішельєвського ліцею Олександр Сулима виборов срібну медаль на Міжнародній олімпіаді з фізики. Конкурс проходив у португальскому Лісабоні.

«Наш розумник, випускник Рішельєвського ліцею Олександр Сулима виборов срібло на Міжнародній олімпіаді з фізики у Лісабоні! Серед майже 400 учасників з 90 країн світу наш Сашко — один з найкращих. Наша гордість! Щиро вітаю батьків та викладачів!», — підкреслив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

Олімпіада тривала з 21 по 29 липня та проходила у два тури – теоретичний і практичний. У першому — учасники вирішували задачі, у другому — виконували лабораторну роботу.

Зазначимо, за результатами олімпіади українські школярі, загалом, отримали 5 медалей. Окрім Олександра Сулими ( крайній ліворуч), «срібло» завоювали Сергій Кригін і Іван Рідкокаша, учні Харківського фізико-математичного ліцею № 27. А випускники Львівського фізико-математичного ліцею Олег Кузик та Назарій Фортуна вибороли «бронзу».