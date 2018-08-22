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    Зека, який втік з одеської колонії, затримали. Через три роки

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    Зека, який втік з одеської колонії, затримали. Через три роки

    Під час затримання чоловік був озброєний

    Правоохоронці затримали 29-річного грабіжника, який у 2015 році втік з місць позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі в Одеській області.

    Злочинець, який був засуджений до шести років колонії, після відбування половини терміну покарання втік з місць позбавлення волі і три роки переховувався. Відзначається, що він мав при собі пістолет, внаслідок чого було відкрито кримінальне провадження і за статтею «Незаконне поводження зі зброєю».

    Тепер за сукупністю злочинів, а також з урахуванням невідбутого покарання зловмисникові загрожує до десяти років позбавлення волі.

    Відзначимо, мова йде про чоловіка, який в серпні 2015 року втік з одеської колонії №51.

    Він характеризувався позитивно і «за сумлінну поведінку і ставлення до праці, як встав на шлях виправлення, був переведений в дільниці соціальної реабілітації при установі за межами колонії, в місті Одеса», після чого втік.

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