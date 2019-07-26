Зеленський назвав п’ятьох кандидатів на голову Одеської ОДА



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Зеленський радиться у Facebook щодо голови Одеської ОДА

Раніше Зеленський заявив, що має намір провести конкурс на посаду глави Одеської ОДА

Президент Володимир Зеленський виніс на громадське обговорення п'ять кандидатур на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації.

«Добрий день, Одещино! Як і обіцяв, звертаюся до вас по пораду щодо кандидатури голови Одеської ОДА. Ми відібрали п’ятьох претендентів. Що скажете про цих осіб?» - написав він на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю.

Зеленський запропонував на обговорення раніше вже схваленого Кабінетом міністрів України на посаду голови Одеської ОДА керівника громадської спілки «Українська асоціація вторинних металів та ресурсів», бізнесмена Андрія Андрейчикова; громадську активістку, волонтерку, підприємця, засновницю і директора одеської «Відкритої європейської школи» Тетяну Петракевич; депутата Одеської міськради, викладача Національного університету «Одеська юридична академія», голову благодійного фонду «Французький бульвар» Ольгу Квасніцьку; підприємця, власника і директора інвестиційної компанії Максима Куцого; громадського діяча та адвоката, депутата Одеської міськради V скликання Максима Болдіна.

Як повідомлялося, 13 липня в Одесі Зеленський заявив, що поки що не призначатиме бізнесмена Андрейчикова головою Одеської ОДА і має намір провести конкурс на цю посаду.

«У нас є ідея з цього приводу... Через те, що дуже багато джерел щось на Андрейчикова пишуть, я хочу реально хоч щось, хоч один доказ... Дуже багато людей, які маніпулюють у ЗМІ, тому я думаю, що ми приймемо рішення. Ми мали дуже хороший експеримент у Львівській області, ми знайшли там дуже сильних людей... Я думаю, що ми не можемо ризикувати в Одесі, навіть Андрейчиковим, якого я особисто знаю. Тобто ми проведемо конкурс в Одесі. Буде конкурс. Тому що це дуже відповідальна місія, і ми не хочемо вас, одесити, підвести», - пояснив тоді президент України.

26 червня Кабінет міністрів на засіданні підтримав призначення восьми голів ОДА, чиї кандидатури запропонував президент Зеленський. Зокрема, головою Одеської ОДА пропонувалося призначити Андрія Андрейчикова.