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    Зникнення дівчинки на Одещині: опубліковані прикмети дитини

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    У день зникнення Дарина була одягнена у білу футболку з малюнком рожевого та білих фламінго - Зникнення дівчинки на Одещині: опубліковані прикмети дитини
    У день зникнення Дарина була одягнена у білу футболку з малюнком рожевого та білих фламінго
    Фото: поліція Одещини

    В ході додаткового допиту батьків зниклої дівчинки була отримана уточнююча інформація

    Перший заступник глави Нацполіції, начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін закликав мешканців Іванівки на Одещині, де 13 червня зникла 11-річна дівчинка, допомогти у пошуках дитини.

    Про це він написав 16 червня у соцмережі Facebook.

    «Поліцейські Одещини продовжують шукати зниклу дитину Дар’ю Лук’яненко. Саме в проміжок часу з 13.41 до 14.24 годин 13 червня в цьому квадраті зникає дитина. В смт. Іванівка на теперішній час постійно мешкає до 3 тисяч осіб, більшість яких поліцейські вже опитали, але дитина досі не знайдена», - повідомив Аброськін.

    Він зауважив, що «не може такого бути, щоб ніхто нічого не бачив в такому невеликому селищі».

    «Ще раз звертаємося до мешканців смт.Іванково Одеської області з проханням звертатися до поліції на 102, якщо хтось володіє будь-якою інформацією», - підкреслив заступник глави Нацполіції.

    Як повідомили у поліції Одещини 16 червня, в ході додаткового допиту батьків зниклої дівчинки була отримана уточнююча інформація - у день зникнення Дарина була одягнена у білу футболку з малюнком рожевого та білих фламінго.

    Прикмети дівчинки: на вигляд 11-13 років, худорлявої тілобудови, волосся русяве довге, очі карі.

    Була одягнена: футболка білого кольору з малюнком рожевого фламінго, рожеві шорти, чорні сандалі, при собі мала сумку з різнокольоровою лускою.

    На Одещині розшукують 11-річну дівчинку Дарину
    На Одещині розшукують 11-річну дівчинку Дарину

    Раніше повідомлялося, що 13 червня Дарина Лук’яненко, яка мешкає у селищі Іванівка, пішла до танцювального гуртку і зникла.

    Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про дитину, просять повідомити за телефонами:  (04854) 2-01-34; 798-02-62 або на спецлінію «102».

    За даними поліції, у пошукових заходах беруть участь підняті по тривозі поліцейські з п’яти найближчих до Іванівки райвідділів поліції, сто військовослужбовців Національної Гвардії України, десятки працівників ДСНС та більше сотні волонтерів.

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