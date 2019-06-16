На Одещині третій день шукають зниклу 11-річну дівчинку (фото)



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13 червня Дарина Лук’яненко пішла до танцювального гуртку і зникла Фото: Поліція Одещини

У пошукових заходах беруть участь підняті по тривозі поліцейські з п’яти найближчих до Іванівки райвідділів поліції, військовослужбовці Нацгвардії, волонтери

Пошуки зниклої напередодні 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області все ще тривають.

Про це 16 червня повідомляє УНН з посиланням на інформацію прес-секретаря Головного управління Нацполіції Одеської області Любові Гордієвської.

«Пошуки все ще тривають», - зазначила Гордієвська, уточнивши, що нових даних про можливе місцезнаходження дівчинки наразі в правоохоронців немає.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції в Одеській області, 13 червня Дарина Лук’яненко, яка мешкає у селищі Іванівка, пішла до танцювального гуртку і зникла.

Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про дитину, просять повідомити за телефонами: (04854) 2-01-34; 798-02-62 або на спецлінію «102».

За даними поліції, у пошукових заходах беруть участь підняті по тривозі поліцейські з п’яти найближчих до Іванівки райвідділів поліції, сто військовослужбовців Національної Гвардії України, десятки працівників ДСНС та більше сотні волонтерів.

В рамках розпочатого за п.2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України кримінального провадження проводяться обшуки та подворові обходи. Силами військовослужбовців НГУ та волонтерів прочісуються поля, посадки, яри та занедбані будівлі.

На в’їзді до райцентру працюють пости поліції.

Крім того, здійснюються пошуки з повітря. До спецоперації були долучені літаки місцевого аероклубу, борти яких оснащені відеокамерами.

«Вживаються усі можливі заходи по встановленню місцезнаходження дівчинки», - заявили в поліції.