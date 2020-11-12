Головний «сюрприз» виборів мера в Одесі. Як Петро Обухов обігнав провладного кандидата

«Усі запізно побачили, що я серйозний конкурент»

На цих місцевих виборах партія п’ятого президента Петра Порошенка «Європейська солідарність» зробила ставку на молоді обличчя. І вона зіграла. Зокрема в Одесі – місті, де представникам демократичних сил традиційно доводиться непросто. Керівник місцевої організації «ЄС» 36-річний Петро Обухов, що балотувався тут в мери, зміг набрати майже 12% голосів, стільки ж набрала політсила, яку він вів до міськради. Поступився Обухов лише діючому меру Геннадію Труханову та представнику проросійської «Опозиційної платформи «За життя» Миколі Скорику, які й склали пару у другому турі. А от кандидата від правлячої партії «Слуга народу», популярного коміка Олега Філімонова досі маловідомий Обухов здолав.

Результат «ЄС» в традиційно «синьо-білому» регіоні надихнув прихильників Петра Порошенка. Вони вважають підсумки виборів в Одесі беззаперечним успіхом.

У лавах партії Порошенка Обухов перебуває з 2014 року, балотувався від неї і в Верховну Раду, і в облраду, але безуспішно. Але тепер таки він стане депутатом міськради.

Молодий політик працював над кількома інтернет-проєктами – зокрема, над сайтом «Думская», який пов’язують з нардепом Олексієм Гончаренком, додатком сервісу таксі «Бонд» та навіть офіційним сайтом легендарної російської групи «Мумій Тролль». Обухов також створив проєкт «Солідарність», за допомогою якого під час карантину українці могли допомагати іншим людям, мапу заторів на одеських вулицях, брав участь в запровадженні електронного документообігу в Одеській облраді, створював проєкт з енергомоніторингу підприємств бюджетної сфери. Такий собі молодий підприємець-активіст з прогресивним фльором, який вигідно вирізнявся на фоні таких мастодонтів місцевої політики як Труханов і Скорик.

У розмові з «Главкомом» Обухов аналізує причини свого успіху та радить своїм виборцям, як зробити вкрай нелегкий вибір у другому турі.

«Я робив прості зрозумілі речі, які чомусь не робив ніхто інший»

Чи влаштовують вас результати виборів? Колись представник БПП Саша Боровик був другим в Одесі, а ви зараз третій… Чи мали ви шанси потрапити до другого туру?

В Одесі результати могли би бути трішки кращими за певних обставин, якби я доклав ще більше сил . Але з іншого боку – можливо, якби я доклав більше сил, конкуренти приклали б більше зусиль, аби мене дискваліфікувати. Мене ж ніхто насправді не чіпав на цих виборах. Мабуть, вважали, що я багато не наберу. Але я міг би більше провести зустрічей з виборцями – не 55, а 80 , можливо, 100. І тоді, може, набрав би на пів відсотка більше. Я навіть міг би вийти до другого туру , якби не зняли з виборів Дмитра Голубова, який за соцдослідженнями набирав 7,5% . Він, можливо, зібрав би частину голосів Скорика.

А він точно у Скорика забирав голоси?

У Труханова і Скорика. Ось зараз Голубов відкрито Скорика підтримав – по місту висять білборди, де вони тримають один одного за руки. Голубов з’являвся на телеканалах Newsone, 112 і його риторика була такою «опезешешною»... (Сміється) Наш з ним електорат точно не перетинався.

Стоп! Ваш друг Гончаренко, який є нардепом від «ЄС», товаришує з Голубовим, був з ним в одній фракції БПП в парламенті. Як так сталося, що зараз Голубов підтримує представника ОПЗЖ?

У Гончаренка з Голубовим, напевно, непогані відносини. Дивіться: Голубов п’ять років тому балотувався в Верховну раду від БПП, пройшов і, в принципі, якихось особливих претензій до нього як депутата не було. Можливо були якісь неоднозначні вчинки, але всі його голосування були патріотичними. Але він вирішив стати самостійним політиком, зареєстрував власну партію і захотів бути мером. Офіційно його зняли з виборів, бо він заплатив заставу за себе не з рахунку партії. Хоча при цьому суди на Західній Україні з такої ж причини кандидатів відновлювали. Можливо, зняттям Голубова якраз хтось хотів допомогти Труханову. Соцопитування показували, що 80% голосів Голубова переходять Труханову ще до того, як він повісив свій борд із підтримкою Скорика. І цілком може бути, що якби він балотувався, то Труханов не набрав би і 30% .

На цих виборах ми побачили «зірковий час» місцевих партійних проєктів, за якими зазвичай стоять діючі мери. У Труханова такий проєкт («Довіряй ділам») був давно і зараз він впевнено пройшов до міськради. Ви оцінюєте цю місцеву кампанію як «комунально-господарську» чи ідеологія таких всеукраїнських партій як «ЄС», ОПЗЖ, «Батьківщина» грала роль?

У принципі, я би хотів показати виборцям, що ми за Європу, проти Росії. Але якийсь пункт програми з цього приводу навіть придумати не міг, бо ми в міськраді вирішуємо виключно господарські моменти. Тож таким чином виділитись не виходило. Але в мене, здається, була непогана програма щодо розбудови Одеси за сучасними європейськими нормами, тому я і показав такий хороший результат.

Які задачі ви ставили під час кампанії? Зрозуміло було, що мером вам не стати, тож ви намагались провести якомога більшу фракцію «ЄС» в Одеську міськраду?

Я дуже задоволений своєю креативною кампанією. В мене було багато відео, плакатів... Чесно кажучи, я завжди очікував від своїх конкурентів якихось сильних кроків. Наприклад, коли я вирішив створити свій додаток таксі, то був впевнений, що конкуренти за пів року зроблять схожі додатки.

Я робив прості зрозумілі речі, які чомусь не робив ніхто інший . Особисто відповідав людям на «фейсбуці», в мене був ролик, присвячений програмістам, де я розповідав, що все повинно бути в електронній формі. Я намагався організувати зустріч з працівникам ІТ-компаній, але вони відмовляли зі словами: «Навіщо ця зустріч, ми і так всі за тебе».

Чи ви брали до уваги досвід мера Миколаєва Олександра Сєнкевича? Він теж «айтішнік», який свого часу дуже несподівано переміг в «синьо-білому» регіоні.

Брав. Якби я пройшов до другого туру, мені б цей досвід став на нагоді. Ще в мене були волонтери – люди, які ходили по будинках, по сусідах, роздавали наліпки, буклети, стояли на палатках безкоштовно. Вони навіть пожертвували 61 тис. грн , які я витратив на поліграфію. В мене була ставка на інтернет. Є група у «фейсбуці» «Європейська солідарність в Одесі», яку ми давно почали розвивати і там зараз 6 тис. підписників. Коли Петро Порошенко записав відео в мою підтримку, то ми його розмістили там.

Порошенко під час останніх президентських виборів в другому турі набрав в Одесі 12% (фото: dumskaya.ne)

«Я не сприймав Партію регіонів як суцільне зло»

До речі, ваш друг Олексій Гончаренко, коли обирався в народні депутати в Одещині, не світив свою прив’язку до політсили Порошенка, бо п’ятий президент є не надто популярною фігурою в регіоні. Наскільки вам заважала чи допомагала прив’язка до «Європейської солідарності»?

Це мені і заважало, і допомагало. З одного боку, є великий негатив до Порошенка і до цієї партії. З іншого – Порошенко під час останніх президентських виборів в другому турі набрав в Одесі 12%.

Ви практично повторили цей результат.

Так, це шикарний результат. У «Європейської солідарності» є свої прихильники, партія заплатила за мене заставу, організувала членів виборчої комісії, у нас було біля 50 кандидатів в депутати, які проводили свої кампанії і рекламували мене. Тобто разом це дало такий результат . Якби я самовисувався, то 100% набрав би набагато менше .

Гончаренко, як політик столичного рівня, мав вплив на вашу кампанію?

Він взагалі в неї не втручався. Спочатку він давав мені поради, які я не слухав і які мені не подобались. Стосовно гасла, стосовно логотипу... Була думка, що я повинен атакувати та бути бійцем, який буде створювати всім конфлікти. Але я ні на кого не нападав і, в принципі, на мене ніхто не нападав. Наприклад, я розумію Зеленського, який на президентських виборах нападав на Порошенка, – це було логічно. У Порошенка тоді був великий антирейтинг, достатньо було сказати, що його ненавидиш і отримати голос за себе. В Одесі так не працює – у Труханова досить великий рейтинг.

Макети та символіку центрального штабу ми тут не використовували, а робили все своє. Хоча у нас було спільне гасло – «Будуємо Європу в Україні». І я завжди всім говорю, хоча це немає ніякого відношення до місцевих виборів, що виступаю за євроінтеграцію і проти російської агресії . Ми на місцевому рівні виступили проти перейменування проспекту Небесної сотні на проспект Маршала Жукова.

Вам під час кампанії згадували , що ви свого часу, як і Гончаренко, висувались в депутати від Партії регіонів?

Дуже мало згадували. Єдине – за три дні до виборів по всіх одеських телеграм-каналах стали розповсюджувати моє фото з Гончаренко з логотипом Партії регіонів і брехню , що ми якусь дачу вкрали. Мабуть, запізно нарешті побачили, що я серйозний конкурент .

Я жодного разу в житті не ходив ні на які публічні акції Партії регіонів, ніколи не голосував за Януковича. Я не відчуваю якоїсь вини. Я був на майданах в 2004 та 2013-2014 роках. Сайт «Думская» проводив європейську політику і був на стороні Євромайдану . Просто для мене було цікаво стати депутатом та спробувати, що це. Мені тоді було 26 років, і я не сприймав Партію регіонів як суцільне зло на кшталт ОПЗЖ чи Партії Шарія. Люди, які балотуються від цих партій, отримують клеймо і років через 5–10 їм будуть згадувати про це.

«Нікому не раджу іти в мери»

Скільки ви особисто витратили на кампанію і як вам допомагав центральний штаб?

У нас було 70 бордів , за які я не заплатив ні копійки. Також палатки по місту, за які я не заплатив ні копійки, а платив тільки за поліграфію на них. Я не заплатив за жоден телевізійний ефір, при цьому мене запрошували на «5 канал» і на «Прямий». Порошенко записав відеозвернення на мою підтримку, на ток-шоу теж за мене агітував.

Ще один фактор мого успіху полягає в тому, що я був єдиним молодим прогресивним кандидатом. А від «Слуги народу» висунули коміка, до яких зараз народ погано ставиться. Якщо рік тому коміки з нульовим досвідом в політиці були фаворитами, то зараз навпаки. По-друге, Філімонов – достатньо літня людина. Якби «слуги» висунули когось мого віку, можливо, я б і не посів третє місце.

В Одесі досить великий відсоток людей, налаштованих проросійськи та навіть прорадянськи. За результатами соцопитувань, 55% одеситів не вірять, що Росія винна в конфлікті на Донбасі. Це неймовірно, і я спочатку подумав, що це якась помилка. Але коли спілкувався з людьми на вулиці, то був дуже здивований їхньою впевненістю в цьому і вирішив взагалі цю тему не чіпати. Спорити не було сенсу. Мене одна бабця навіть запевняла, що рейс МН-17 збили американці, аби підставити Росію.

«Труханов набере біля 110 тис. голосів , а Скорик – 50–60 тис.» (фото: dumskaya.net)

«У жодному разі не можна голосувати за Скорика»

Тепер ваші виборці опинилися перед дуже неприємним і дивним для них вибором в другому турі – між Трухановим та Скориком. За кого ви б порадили їм голосувати?

Соцопитування показують, що 50% моїх виборців будуть голосувати за Труханова . І 0% – за Скорика. Скорик для мене – представник сил зла. Це представник Росії, яка на нас напала. Це людина, яка відповідальна за побиття журналістів 19 лютого 2014 року. В вересні він написав у себе в «фейсбуці», що, можливо, коронавірус виготовили в Одесі в американській лабораторії в інституті, де 40 років пропрацювала моя бабця. І після такої нісенітниці, вибачте, для мене абсолютно неприйнятне голосування за Скорика. Я не знаю, хто мав би пройти в другий тур зі Скориком , щоб я проголосував за нього.

Але відкрито за Труханова ви агітувати не будете?

Дивіться, є чотири варіанти в другому турі для виборців : проголосувати за Скорика, проголосувати за Труханова, прийти і зіпсувати бюлетені, а також взагалі не прийти голосувати. Для мене допустимі останні три варіанти. Але ні в якому разі не можна голосувати за Скорика .

За вашим особистим відчуттям, діючий мер у другому турі легко переможе за рахунок, в тому числі, голосів ваших виборців?

За моєю оцінкою, Труханов набере біля 110 тис. голосів , а Скорик – 50–60 тис. Я знаю про плани нівелювати цю різницю підкупом, як в першому турі. Але, сподіваюсь, що з таким великим розривом це буде неможливо.

Як зараз проходить мерська кампанія перед другим туром?

Чесно кажучи, я погано бачу цю компанію. В принципі, Скорик там всю ту саму фігню заливає – знизимо тарифи, повернемо російську мову. Ну, взагалі те, що зробити неможливо. А у Труханова, будете сміятись, гасло – «Одесі потрібен мир». Нібито Труханов – це представник України, який тримає місто в мирі.

Вас як одесита не засмучує, що виборці вимушені обирати саме між цими кандидатами?

Знаєте, коли пройшов перший тур , то я навіть зрадів, бо це насправді дуже тяжко іти в мери. Нікому не раджу. Це затратно і фізично і психологічно. Рівень стресу з кожним місяцем виборів у мене зростав, а зараз впав і я себе дуже добре почуваю. Але, дійсно, прикро, що доводиться обирати між відвертим представником Кремля і людиною, яка багато років експлуатувала проросійську тему і ходила з георгієвською стрічкою.

Яка неформальна коаліція за результатами цих виборів може оформитись в міськраді?

Ми отримали 10 мандатів, стільки ж «Слуга народу», 20 – «Довіряй справам», 18 – ОПЗЖ і 6 – у Шарія. Мені і моїм колегам в принципі не хочеться робити коаліцію з Шарієм чи ОПЗЖ. Але якщо Труханов, умовно кажучи, захоче щось вкрасти, а ОПЗЖ буде проти, то я теж буду проти. І не тому що мені подобається ОПЗЖ.

Тут ще важливо, хто саме стане мером. Якщо Скорик – то очевидно, що коаліція буде з ОПЗЖ, Шарія і, можливо, когось з «Довіряй ділам». Але точно не з нами. Якщо Труханов – то подивимось.

Павло Вуєць, «Главком»