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    У Європарламенті зафіксовано сотні випадків коронавірусу

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    Європарламенту був частково закритий через коронавірусну кризу - У Європарламенті зафіксовано сотні випадків коронавірусу
    Європарламенту був частково закритий через коронавірусну кризу

    Сотні випадків Covid-19 були виявлені в парламенті за останні тижні

    В Європарламенті діагностовані сотні випадків Covid-19. Про це заявив президент Європейського парламенту Давід Сассолі, повідомляє EUobserver.

    «Сотні випадків Covid-19 були виявлені в парламенті за останні тижні», – сказав він в середу. 

    Сассолі був змушений виступити з цією заявою після скарг на те, що депутати Європарламенту більше не можуть отримувати свої добові в розмірі 323 євро після того, як парламент був частково закритий через коронавірусну кризу.

    Зазначається, що Європарламент здійснює фіксовану виплату в розмірі 323 євро в день для покриття витрат, які євродепутати несуть у періоди парламентської діяльності – за умови, що вони підтвердять свою присутність, зареєструвавшись.

    Здебільшого ці кошти призначені для покриття витрат на проживання протягом кожного робочого дня в Брюсселі чи Страсбурзі.

    Наприкінці жовтня Європейський парламент перейшов на пленарні засідання в режимі онлайн і скасував майже всі персональні зустрічі до кінця листопада, щоб зупинити поширення коронавірусу.

    На початку спалаху коронавірусу весною Європейський парламент скасував всі свої пленарні засідання в Страсбурзі.

    Як повідомлялося, у світі станом на 12 листопада коронавірусом заразилися вже 52 441 392 людини. Від початку пандемії одужало 36 677 483 особи, а кількість померлих зросла до 1 289 752 людей.

    Європарламент парламент вірус коронавірус
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