У Європарламенті зафіксовано сотні випадків коронавірусу

Сотні випадків Covid-19 були виявлені в парламенті за останні тижні

В Європарламенті діагностовані сотні випадків Covid-19. Про це заявив президент Європейського парламенту Давід Сассолі, повідомляє EUobserver.

«Сотні випадків Covid-19 були виявлені в парламенті за останні тижні», – сказав він в середу.

Сассолі був змушений виступити з цією заявою після скарг на те, що депутати Європарламенту більше не можуть отримувати свої добові в розмірі 323 євро після того, як парламент був частково закритий через коронавірусну кризу.

Зазначається, що Європарламент здійснює фіксовану виплату в розмірі 323 євро в день для покриття витрат, які євродепутати несуть у періоди парламентської діяльності – за умови, що вони підтвердять свою присутність, зареєструвавшись.

Здебільшого ці кошти призначені для покриття витрат на проживання протягом кожного робочого дня в Брюсселі чи Страсбурзі.

Наприкінці жовтня Європейський парламент перейшов на пленарні засідання в режимі онлайн і скасував майже всі персональні зустрічі до кінця листопада, щоб зупинити поширення коронавірусу.

На початку спалаху коронавірусу весною Європейський парламент скасував всі свої пленарні засідання в Страсбурзі.

Як повідомлялося, у світі станом на 12 листопада коронавірусом заразилися вже 52 441 392 людини. Від початку пандемії одужало 36 677 483 особи, а кількість померлих зросла до 1 289 752 людей.