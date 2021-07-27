Змушений здавати яхти на прокат? У мережі покепкували з Ахметова (фото)

На яхті, що належить Рінату Ахметову, відсвяткувала свій день народження голлівудська знаменитість Дженніфер Лопес

На вчорашню новину про те, що голлівудська знаменитість Дженніфер Лопес відсвяткувала 52-й день народження на яхті, яка належить українському олігарху Рінату Ахметову, у мережі відреагували карикатурами. Зокрема, на фото, яке розмістив один із користувачів мережі, адвокат Віктор Бенед на сторінці у Facebook, у діалозі між Джей Ло і Беном Афлеком, висміяли новий статус бізнесмена. Тепер Ахметов вже не олігарх і змушений здавати свою яхту в оренду.

«А хто такий цей Ахметов?» – «Раніше був олігархом, а зараз Зеленський виключив його з олігархів. Тепер здає яхти на прокат», – розмірковують учасники діалогу з карикатури.

Віктор Бенед/Facebook

Нагадаємо, що судно Valerie, на якому знаменитість святкувала своє день народження, побудували в 2011 році, а в 2019 році його відремонтували, і зараз воно продається та здається в оренду компанією Dynamiq Brokerage.

На кораблі дев'ять кают, хамам прикрашено унікальною мозаїкою. Також там є спортзал із панорамним видом, масажний та спа-кабінети, кінотеатр, кілька джакузі і великий басейн. У їдальні стоїть фонтан з підсвічуванням.

До слова, «Метінвест» Ахметова купив Дніпровський меткомбінат за понад 9 мільярдів.