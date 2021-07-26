«Метінвест» Ахметова купив Дніпровський меткомбінат за понад 9 мільярдів

Підприємства групи «Метінвест» є кредиторами ДМК, вимоги яких визнано в рамках справи про банкрутство

Аукціон з продажу відбувся в межах справи про банкрутство ДМК

Дніпровський коксохімічний завод, що входить до холдингу «Метінвест» Ріната Ахметова, переміг на тендері з продажу майнового комплексу Дніпровського меткомбінату (корпорація ІСД) з пропозицією 9,17 млрд грн. Про це відомо з аукціону на сайті Prozorro.

Стартова ціна становила 8,4 млрд грн, Дніпровський коксохім запропонував за лот 9,1 млрд грн. ДМК є одним із найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України.

Аукціон з продажу відбувся в межах справи про банкрутство ДМК. Формально комбінат належав корпорації «Індустріальний союз Донбасу» (ІСД), кінцевими бенефіціарами якої є Сергій Тарута та Олег Мкртчан.

Підприємства групи «Метінвест» є кредиторами ДМК, вимоги яких визнано в рамках справи про банкрутство.

«Дніпровський металургійний комбінат» є одним із найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України – у 2019 році він оголосив про вимушену зупинку основних виробничих потужностей.

У 2017 році повідомлялося, що ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ДМК), яке раніше входило в корпорацію «Індустріальний союз Донбасу», перейшло під контроль холдингу «Метінвест».

Але обладнання цього комбінату – трансформатори та доменні печі – у травні 2018 року за 400 млн грн викупило сусіднє підприємство – «Дніпровський коксохімічний завод», підконтрольний Ахметову.

Згодом Ахметов вирішив офіційно викупити Дніпровський меткомбінат, Антимонопольний комітет почав розгляд справи про концентрацію. Метінвест дозвіл на придбання отримав, та АМКУ зауважив, що власника ДМК визначить аукціон.

Нагадаємо, міжнародна гірничо-металургійна група «Метінвест» має намір у найближчі 5 років інвестувати в реалізацію суто екологічних проектів півмільярда доларів.

Також відомо, що група «Метінвест» планує залучати в металургію айтішників.