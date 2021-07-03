Фахівець пояснила, чому Ахметов обвалив ціни на електроенергію

«Ахметов застосовує хижацьке ціноутворення, щоб конкуренти під загрозою більших збитків покинули ринок» – Загребельська

«Ціна падає до рівня, коли електроенергія торгується на ринку «в мінус» – Загребельська

Кандидатка юридичних наук, державна уповноважена Антимонопольного комітету України у 2015-2019 роках Агія Загребельська навела пояснення того, що криється за останньою заявою національного енергетичного регулятора (НКРЕКП), оприлюдненій о 21:00 п’ятниці, 2 липня 2021 року.

Про це Загребельська розповідає на своїй сторінці у Facebook.

Спершу Загребельська коротко наводить суть заяви:

З початку липня (1-2.07) ДТЕК купує електрику не на ринку, а у самого себе (Д.Трейдинг зменшив обсяги купівлі на РДН на 74% та одночасно збільшив обсяги купівлі на РДД у пов’язаних осіб).

Через це ціна на електрику впала за 2 дні на 29% (Д.Трейдинг – це близько 40% попиту на РДН, вони уходять купувати у самих себе і на ринку виникає профіцит, а значить ціна падає).

Що свідчить про наявність у ДТЕК надмірної ринкової влади (достатньої, щоб обвалити ціну, зменшивши попит, або підвищити, зменшивши пропозицію).

Та використання цієі надмірної ринкової влади для тиску на органи влади з метою реалізації своїх неправомірних вимог (монопольний шантаж або зловживання монопольним становищем).

Про що в АМКУ регулятор надасть інформацію для початку розслідування (за Зеленського це вже не перша заява від НКРЕКП на АМКУ щодо зловживань ДТЕКу, але АМКУ «вдає з себе мертвого»).

РДН або Ринок на «добу вперед» (РДН) – сегмент ринку, на якому здійснюється купівля‐продаж електричної енергії на наступну за днем проведення торгів добу за вільними конкурентними цінами.

«В чому проблема: ціна на електрику ж падає, а не піднімається? Проблема, що ціна падає до рівня, коли електроенергія торгується на ринку «в мінус». А значить, несуть збитки державні «Енергоатом» і «Центренерго», та інші незалежні від «немонополіста» (тобто від ДТЕК – ред.) учасники ринку», – наголошує Агія Загребельська.

Тож компанія ДТЕК Ріната Ахметова, продовжує юристка, «вирішила нагадати «хто в домі господар» та погравши пару днів монопольними «мускулами», зробила іншим учасникам ринку, в тому числі державним компаніям, фінансовий «мінус».

«Тепер увага питання, для чого Ахметов штучно обвалив ціну на електрику?», – пише Загребельська.

На її думку, основних варіантів відповіді може бути чотири: