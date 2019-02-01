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    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея

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    Екстримальний холод у США - Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Екстримальний холод у США

    Синоптики прогнозують різке похолодання в Чикаго, там буде холодніше, ніж на Алясці

    Щонайменше семеро людей загинули, оскільки рекордно низькі температури сіють хаос на Середньому Заході США. Двоє людей були знайдені мертвими біля своїх будинків в Детройті, штат Мічиган, в той час як ще п'ять загинули на початку тижня під час сніжної бурі.

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    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея
    Аномально холодна погода продовжує сіяти хаос у США. Фотогалерея

    Синоптики прогнозують різке похолодання в Чикаго, там буде холодніше, ніж на Алясці. За даними FlightAware, було скасовано понад 2500 авіарейсів. На дорогах безліч заторів і аварій. Синоптики попереджають про подальше зниження температури.

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