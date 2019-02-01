Уряд Італії не визнає Гуайдо президентом Венесуели



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Заступник глави міністра закордонних справ Італії Манліо Ді Стефано

Італія хоче уникнути повторення лівійського сценарію

Уряд Італії не визнає спікера парламенту, лідера опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели через принцип невтручання у внутрішні справи країни.

Як передає TV2000, про це заявив заступник глави міністра закордонних справ Італії Манліо Ді Стефано.

«Італія не визнає Гуайдо, тому що ми категорично проти того, щоб якась країна за підтримки третіх країн визначала внутрішню політику іншої країни», - заявив дипломат.

На думку Ді Стефано, головна задача - уникнути початку війни і повторення лівійського сценарію.

«Зараз всі визнають помилки, зроблені в Лівії, не можна, щоб це повторилося в Венесуелі», - зазначив він.

Раніше Гуайдо підтримав Європарламент, прийнявши резолюцію, в якій його визнали тимчасовим президентом Венесуели.

Нагадаємо, лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом після того, як по всій країні прокотилися багатотисячні акції протесту проти президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо підтримали США і ряд латиноамериканських країн.

Минулого тижня ЄС закликав якомога швидше провести дострокові вибори у Венесуелі, в іншому випадку пообіцяв визнати лідера опозиції керівником країни.

За даними ООН, під час акцій протесту у Венесуелі щонайменше 40 людей були вбиті та ще 850 були затримані.