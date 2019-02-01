Трамп бідкається, що через президентство втратив величезні гроші
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Дональд Трамп не назвав суму, яку він втратив, перебуваючи на посаді президента США
Американський лідер Дональд Трамп заявив в інтерв'ю The New York Times, що на посаді президента США неможливо багато заробити.
Президент наголосив, що за час свого президентства він тільки втрачав гроші. «Я втратив величезну кількість грошей, роблячи цю роботу. Ця робота не про гроші», - сказав Трамп.
За його словами, його фінансові втрати за президентський термін можна виміряти за допомогою «неймовірних цифр», проте не став уточнювати, яку саме суму він втратив.
За даними Forbes, в 2018 році Трамп заробив близько 35 мільйонів доларів на продажу нерухомості. Крім того, повідомлялося, що Трамп міг не платити податки з 1995 року
Власник однієї з найбільших будівельних компаній США, продюсер і телеведучий. Народився в заможній сім'ї власника будівельних компаній Фреда Трампа, після закінчення університету працював у батьковій компанії, пізніше розбудовував свою власну. Із часом створив одну з найуспішніших будівельних компаній, звів будинки в престижних районах Нью-Йорка та інших американських міст. Також є власником транспортної компанії та низки казино у США.
Негаразди в приватному житті та успіх у бізнесі зробили Трампа однією з найвідоміших особистостей США. Заснував свою власну розважальну програму наживо «Кандидат», де сам брав участь як ведучий. Був одружений тричі, має п'ятьох дітей, троє з яких теж працюють у його компанії.
16 червня 2015 року Дональд Трамп оголосив про те, що вступає в боротьбу за посаду Президента США 2016 року. На голосуванні, що відбулося 8 листопада 2016 року, він здобув перемогу, і його було обрано президентом США. Найстарший за віком при вступі на посаду президент США.