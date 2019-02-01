Трамп бідкається, що через президентство втратив величезні гроші



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За роки президентства Дональд Трамп став біднішим

Дональд Трамп не назвав суму, яку він втратив, перебуваючи на посаді президента США

Американський лідер Дональд Трамп заявив в інтерв'ю The New York Times, що на посаді президента США неможливо багато заробити.

Президент наголосив, що за час свого президентства він тільки втрачав гроші. «Я втратив величезну кількість грошей, роблячи цю роботу. Ця робота не про гроші», - сказав Трамп.

За його словами, його фінансові втрати за президентський термін можна виміряти за допомогою «неймовірних цифр», проте не став уточнювати, яку саме суму він втратив.

За даними Forbes, в 2018 році Трамп заробив близько 35 мільйонів доларів на продажу нерухомості. Крім того, повідомлялося, що Трамп міг не платити податки з 1995 року