Апарат Perseverance надіслав перші знімки з Марса
Одне із зображень показує частину марсіанського ґрунту
Марсохід Perseverance надіслав перші фотографії поверхні Червоної планети, зроблені відразу після посадки.
Відеотрансляція події відбувалася на офіційному YouTube-каналі NASA.
На першому зображенні видно місце посадки апарату, а також його тінь, яка свідчить про те, що він перебуває у нормальній позиції на поверхні.
Друге зображення, зроблене іншою камерою, показує частину марсіанського ґрунту з камінням навколо.
Очікується, що вже 19 лютого о 3:07 за київським часом марсохід передасть на Землю перші дані з Марсу.
Як відомо, 18 лютого марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance («Наполегливість») здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса.
Дана посадка апаратів NASA на Марс стала вже дев’ятою, а один з попередніх марсоходів – Curiosity («Допитливість») й досі активний. З моменту посадки у 2012 році він вже подолав 23 кілометри поверхнею планети.
Марсохід Perseverance шукатиме ознаки стародавнього мікробного існування на Червоній планеті. Він також допоможе скласти характеристику клімату та геології планети і буде першою планетарною місією зі збору зразків марсіанського каменю та реголіту (зламаного каменю й пилу). У NASA планують, що місія апарату на Червоній планеті триватиме впродовж 687 днів.