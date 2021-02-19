Апарат Perseverance надіслав перші знімки з Марса

Одне із зображень показує частину марсіанського ґрунту

Марсохід Perseverance надіслав перші фотографії поверхні Червоної планети, зроблені відразу після посадки.

Відеотрансляція події відбувалася на офіційному YouTube-каналі NASA.

На першому зображенні видно місце посадки апарату, а також його тінь, яка свідчить про те, що він перебуває у нормальній позиції на поверхні.

Друге зображення, зроблене іншою камерою, показує частину марсіанського ґрунту з камінням навколо.

Очікується, що вже 19 лютого о 3:07 за київським часом марсохід передасть на Землю перші дані з Марсу.

Як відомо, 18 лютого марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance («Наполегливість») здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса.

Дана посадка апаратів NASA на Марс стала вже дев’ятою, а один з попередніх марсоходів – Curiosity («Допитливість») й досі активний. З моменту посадки у 2012 році він вже подолав 23 кілометри поверхнею планети.

Марсохід Perseverance шукатиме ознаки стародавнього мікробного існування на Червоній планеті. Він також допоможе скласти характеристику клімату та геології планети і буде першою планетарною місією зі збору зразків марсіанського каменю та реголіту (зламаного каменю й пилу). У NASA планують, що місія апарату на Червоній планеті триватиме впродовж 687 днів.