Марсохід NASA сів на Червоній планеті

Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance («Наполегливість») здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса.

Про це повідомляє NASA

Зазначається, що марсохід, який покинув Землю 30 липня минулого року, здійснив вдалу посадку в 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса.

Behold! @NASAPersevere 's first image after completing her #CountdownToMars : pic.twitter.com/pBFNk62zfi

Сигнал про це за 11 хвилин 22 секунди подолав близько 200 мільйонів кілометрів та досяг Лабораторії реактивного руху NASA, яка розташована поблизу Лос-Анджелеса/

Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9