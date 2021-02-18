Марсохід NASA сів на Червоній планеті

Марсохід, який покинув Землю 30 липня минулого року, здійснив вдалу посадку в 45-кілометровий кратер Єзеро

Очікується, що вже 19 лютого о 3:07 за київським часом марсохід передасть на Землю перші дані та фото

Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance («Наполегливість») здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса.

Про це повідомляє NASA

Зазначається, що марсохід, який покинув Землю 30 липня минулого року, здійснив вдалу посадку в 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса.

Сигнал про це за 11 хвилин 22 секунди подолав близько 200 мільйонів кілометрів та досяг Лабораторії реактивного руху NASA, яка розташована поблизу Лос-Анджелеса/

Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9 — NASA (@NASA) February 18, 2021

Очікується, що вже 19 лютого о 3:07 за київським часом марсохід передасть на Землю перші дані та детальні фото.

Дана посадка апаратів NASA на Марс стала вже дев’ятою, а один з попередніх марсоходів – Curiosity («Допитливість») й досі активний. З моменту посадки у 2012 році він вже подолав 23 кілометри поверхнею планети.

Марсохід Perseverance шукатиме ознаки стародавнього мікробного існування на Червоній планеті. Він також допоможе скласти характеристику клімату та геології планети і буде першою планетарною місією зі збору зразків марсіанського каменю та реголіту (зламаного каменю й пилу). У NASA планують, що місія апарату на Червоній планеті триватиме впродовж 687 днів.