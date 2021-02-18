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    Марсохід NASA сів на Червоній планеті

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    Марсохід, який покинув Землю 30 липня минулого року, здійснив вдалу посадку в&nbsp;45-кілометровий кратер Єзеро - Марсохід NASA сів на Червоній планеті
    Марсохід, який покинув Землю 30 липня минулого року, здійснив вдалу посадку в 45-кілометровий кратер Єзеро
    Графіка: NASA

    Очікується, що вже 19 лютого о 3:07 за київським часом марсохід передасть на Землю перші дані та фото

    Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance («Наполегливість») здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса.

    Про це повідомляє NASA

    Зазначається, що марсохід, який покинув Землю 30 липня минулого року, здійснив вдалу посадку в 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса.

    Сигнал про це за 11 хвилин 22 секунди подолав близько 200 мільйонів кілометрів та досяг Лабораторії реактивного руху NASA, яка розташована поблизу Лос-Анджелеса/

    Очікується, що вже 19 лютого о 3:07 за київським часом марсохід передасть на Землю перші дані та детальні фото.

    Дана посадка апаратів NASA на Марс стала вже дев’ятою, а один з попередніх марсоходів – Curiosity («Допитливість») й досі активний. З моменту посадки у 2012 році він вже подолав 23 кілометри поверхнею планети.

    Марсохід Perseverance шукатиме ознаки стародавнього мікробного існування на Червоній планеті. Він також допоможе скласти характеристику клімату та геології планети і буде першою планетарною місією зі збору зразків марсіанського каменю та реголіту (зламаного каменю й пилу). У NASA планують, що місія апарату на Червоній планеті триватиме впродовж 687 днів.

    Теги: технології космос NASA
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