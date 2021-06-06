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    День журналіста – медійників у мережі вітають фотожабами

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    Журналісти завжди готові працювати - День журналіста – медійників у мережі вітають фотожабами
    Журналісти завжди готові працювати
    Фото: з відкритих джерел

    Жартують про контент, зарплатню та стосунки із редакторами

    6 червня в Україні відзначають щорічне професійне свято працівників засобів масової інформації.

    Свято встановлено 25 травня 1994 року Указом Президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи делегатів I Всеукраїнського з'їзду редакторів газет і журналів.

    За дату святкування визначено день прийняття 6 червня 1994 року Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів.

    До свята видання depo.ua представило добірку фотожаб про медійників, зазначивши, що «самоіронія – дуже важлива штука для всіх професій, а в журналістиці – й поготів».

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    День журналіста – медійників у мережі вітають фотожабами
    День журналіста – медійників у мережі вітають фотожабами
    День журналіста – медійників у мережі вітають фотожабами
    День журналіста – медійників у мережі вітають фотожабами
    День журналіста – медійників у мережі вітають фотожабами
    День журналіста – медійників у мережі вітають фотожабами
    День журналіста – медійників у мережі вітають фотожабами
    Фото: з відкритих джерел

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський погодував журналістів шашликами зі своїх рук.

    Також народна депутатка та лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко привітала журналістів із професійним святом, яке в Україні відзначають 6 червня.

    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина свята партії журналіст
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    День журналіста – медійників у мережі вітають фотожабами