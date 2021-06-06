Зеленський погодував журналістів шашликами зі своїх рук

«Розмова без табу, гострі запитання і мої чесні відповіді», – написав про свято Президент

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із журналістами напередодні їхнього професійного свята у неформальній обстановці. Глава держави та представники ЗМІ посмажили разом шашлики. Про це Зеленський розповів на своїй сторінці у Instagram.

«Провів день разом із журналістами напередодні їхнього професійного свята. Цього разу – шашлик, приготований власноруч, чудова погода і, як завжди, дружня атмосфера. Розмова без табу, гострі запитання і мої чесні відповіді. Приємно, що такі зустрічі стали вже гарною традицією», – ідеться у дописі.

Тим часом, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Facebook розкрив трохи більше подробиць про свято.

«Володимир Зеленський напередодні здивував і шокував журналістів, запропонувавши їм формат багатогодинного довірчого спілкування під власноруч приготований шашлик. Традиційно – в парку Залісся», – розповів Подоляк.

За словами радника голови ОП, захід пройшов «майже ідеально».

«Усе вийшло майже ідеально: їжа, атмосфера і довга розмова про непросте. Жодних табу і практично ніякої модерації. Тільки президент, тільки журналісти, будь-які питання, відсутність часових обмежень. Пролунало навіть традиційне риторичне питання – «чому ви про це не говорите постійно?» Говоримо. Але не всі готові чути, слухати і робити висновки. На жаль, зараз куди простіше жити в світі фантазій, вимислу, фейків і примітивної пропаганди», – написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України не підтримала голосування за запитом депутата Гео Лероса до президента України про введення санкцій проти «Кварталу 95».

Як відомо, російський пропагандистський канал «СТС» оголосив про прем’єру серіалу «100 000 хвилин разом», який був знятий «Студією Квартал 95», що заснував президент України Володимир Зеленський.