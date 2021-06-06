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    «Сварилася із вами, але завжди поважала», – Тимошенко привітала журналістів зі святом

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    Тимошенко зауважила, що неодноразово сварилася і не погоджувалася з журналістами, але завжди їх поважала - «Сварилася із вами, але завжди поважала», – Тимошенко привітала журналістів зі святом
    Тимошенко зауважила, що неодноразово сварилася і не погоджувалася з журналістами, але завжди їх поважала
    Фото: iz.ru

    Лідерка партії «Батьківщина» зазначила, що медійники мають бути на сторожі свободи слова

    Народна депутатка та лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко привітала журналістів із професійним святом, яке в Україні відзначають 6 червня. Так, на своїй сторінці у Facebook Тимошенко зазначила, що медійники мають бути на сторожі свободи слова.

    «Колись все було просто: журналіст – це той, хто працює в інформагентстві, на радіо, телебаченні, чи в газеті… Нині – не все так однозначно. Газет у живій природі майже не зустрічається, а куди віднести всіх блогерів, фрілансерів чи «вільних експертів» не зовсім зрозуміло…

    Втім, це, мабуть, не так і важливо. Я вітаю всіх, хто так чи інакше причетний до цієї професії, хто вважає себе журналістом. По духу і крові. Бо ж журналіст, це більше доля і покликання, а не фах. У вас – чудова професія! І ви – чудові люди!», – ідеться у дописі.

    Тимошенко також зауважила, що неодноразово сварилася і не погоджувалася з журналістами, але завжди їх поважала.

    «Я вітаю вас, і дякую вам. Дякую за те, що Україна, попри різні нюанси, лишається вільною демократичною країною. Країною, де свобода слова цінується понад усе! І вас я також прошу бути на сторожі цієї свободи. Бо це – найважливіше! Зі святом! Хай все буде добре!», – написала нардепка.

    Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся із журналістами напередодні їхнього професійного свята у неформальній обстановці. Глава держави та представники ЗМІ посмажили разом шашлики.

    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина ЗМІ свята Свобода радіо партії Володимир Зеленський Україна Facebook президент журналіст
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    «Сварилася із вами, але завжди поважала», – Тимошенко привітала журналістів зі святом