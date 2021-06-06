«Сварилася із вами, але завжди поважала», – Тимошенко привітала журналістів зі святом
Лідерка партії «Батьківщина» зазначила, що медійники мають бути на сторожі свободи слова
Народна депутатка та лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко привітала журналістів із професійним святом, яке в Україні відзначають 6 червня. Так, на своїй сторінці у Facebook Тимошенко зазначила, що медійники мають бути на сторожі свободи слова.
«Колись все було просто: журналіст – це той, хто працює в інформагентстві, на радіо, телебаченні, чи в газеті… Нині – не все так однозначно. Газет у живій природі майже не зустрічається, а куди віднести всіх блогерів, фрілансерів чи «вільних експертів» не зовсім зрозуміло…
Втім, це, мабуть, не так і важливо. Я вітаю всіх, хто так чи інакше причетний до цієї професії, хто вважає себе журналістом. По духу і крові. Бо ж журналіст, це більше доля і покликання, а не фах. У вас – чудова професія! І ви – чудові люди!», – ідеться у дописі.
Тимошенко також зауважила, що неодноразово сварилася і не погоджувалася з журналістами, але завжди їх поважала.
«Я вітаю вас, і дякую вам. Дякую за те, що Україна, попри різні нюанси, лишається вільною демократичною країною. Країною, де свобода слова цінується понад усе! І вас я також прошу бути на сторожі цієї свободи. Бо це – найважливіше! Зі святом! Хай все буде добре!», – написала нардепка.
Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся із журналістами напередодні їхнього професійного свята у неформальній обстановці. Глава держави та представники ЗМІ посмажили разом шашлики.