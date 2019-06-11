Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю



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Саме на знімках фотографа Рейчел Папо жінки армії Ізраїлю виглядають такими, якими і є насправді

Її моделі - дівчата не завжди модельної зовнішності, часто без косметики та інших укладок; їх краса зовсім іншого порядку.

Фотопроект Рейчел № 3817131 може і не дає очевидних відповідей, але ставить не менш важливі питання, порушуючи тему «універсальності» жінки, яка може дарувати і забирати життя, бути крихкою і сильною одночасно; торкаючись також загальнолюдських категорій, розмірковуючи про те, що таке відповідальність, готовність постояти за своє життя і свої ідеали і про ціну, яку за це доводиться платити.

Джерело: cameralabs.org