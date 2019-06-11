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    Фото

    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю

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    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю

    Саме на знімках фотографа Рейчел Папо жінки армії Ізраїлю виглядають такими, якими і є насправді

    Її моделі - дівчата не завжди модельної зовнішності, часто без косметики та інших укладок; їх краса зовсім іншого порядку.

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    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю
    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю
    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю
    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю
    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю
    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю
    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю
    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю
    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю
    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю
    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю
    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю
    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю
    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю
    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю
    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю
    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю
    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю
    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю
    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю
    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю
    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю
    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю
    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю
    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю
    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю
    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю
    Дівчата зі зброєю. Яскраві фото прекрасної половини армії Ізраїлю

    Фотопроект Рейчел № 3817131 може і не дає очевидних відповідей, але ставить не менш важливі питання, порушуючи тему «універсальності» жінки, яка може дарувати і забирати життя, бути крихкою і сильною одночасно; торкаючись також загальнолюдських категорій, розмірковуючи про те, що таке відповідальність, готовність постояти за своє життя і свої ідеали і про ціну, яку за це доводиться платити.

    Джерело: cameralabs.org

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