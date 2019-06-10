На Хмельниччині жінка продала 16-річну дочку у сексуальне рабство (фото)



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Мешканка обласного центру намагалась здійснити незаконну угоду та за 40 тис грн здати «в оренду» власну доньку

На Хмельниччині 10 червня правоохоронці викрили та задокументували факт торгівлі дитиною. Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Встановлено, що мешканка обласного центру намагалась здійснити незаконну угоду та за 40 тис грн здати «в оренду» 16-річну доньку. При цьому вона чітко усвідомлювала, що віддає свою дитину у так званий «бордель» для заняття проституцією або для будь-яких інших цілей.

Під час одержання половини обумовленої суми зловмисницю викрито та затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фото: khmel.gp.gov.ua

За вказаним фактом слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування за ч. 3 ст. 149 (торгівля людиною, вчинена щодо неповнолітнього його батьками) КК України.

Наразі проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір доказів.

Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання особі запобіжного заходу.