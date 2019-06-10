Перед мостом Патона жінка на Mazda врізалася у стовп (фото, відео)



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З невідомих поки що причин автомобіль виїхав за межі проїжджої частини і врізався у стовп Фото: Інформатор

В результаті аварії жінку госпіталізували

У понеділок, 10 червня, на бульварі Дружби Народів в Києві, перед розв'язкою моста Патона, сталася ДТП з постраждалими: автомобіль Mazda 3 врізався в стовп.

Аварія трапилася близько 11:10. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, жінка-водій їхала по бульвару Дружби Народів у бік моста Патона. Перед розв'язкою, з невідомих причин, автомобіль виїхав за межі проїжджої частини і врізався у стовп.

У момент аварії в автомобілі перебувала тільки жінка. Її госпіталізували в лікарню з незначними травмами.

На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група і медики. Деталі аварії уточнюються.

Як повідомлялося, за тиждень з 3 по 9 червня у Києві зафіксовано 863 дорожньо-транспортних пригоди з 38 потерпілими.