Дружина нардепа Лещенка в купальнику взяла участь в сміливій фотосесії



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Усі вбрання для родини Лещенків створили майстрині з Patoka Studio, а кришталеві перуки з пір’ям зробив дизайнер Іван Фролов

Діджейка Анастасія Топольська останній тиждень літа провела з чоловіком-депутатом Сергієм Лещенком і донькою Уляною в Америці. Там сімейство не лише побувало у Каліфорнії, а й кілька днів провело на фестивалі Burning Man у пустелі Невади.

Причому до цієї події Настя, Сергій та Уляна ретельно підготувалися, адже обов’язковою умовою перебування там є костюми.

Усі вбрання для них створили майстрині з Patoka Studio, а кришталеві перуки з пір’ям зробив дизайнер Іван Фролов.

«Мене запрошували там виступити попередні два роки, але тільки в цьому я відчула, що хочу і можу. Вирішили поєднати сімейні канікули з новим досвідом», - розказала Топольська у коментарі ТаблоID.

«Нам пощастило з табором і організацією. Ми готувалися до якихось первісних умов, але вийшло все майже «лакшері». Ми жили в shift pod (спеціальний намет підвищеного комфорту – ред.), в британсько-американському таборі PlayGround, який вів сцену, на якій я виступала для Carl Cox разом з Martinez Brothers і Joseph Capriati», - поділилася Настя.

«У таборі були душ, туалети, сніданок і вечеря (їжа в таборі була одним з моїх highlights). Був загальний холодильник і в доступі вода. Так само нам заздалегідь приготували велосипеди», - зауважила вона.

«Пил там білий, як борошно, тому дискомфорту сильного не відчували. Спати вночі було складно - різко ставало холодно, і було нескінченно голосно через найближчі танцполи. У 8-9 ранку спати вже було неможливо - занадто спекотно. Зовні було свіжіше, ніж усередині», - розповіла діджей.

«На велосипедах було взагалі добре. Ми об'їздили всі арт-об'єкти і більшість вулиць. Побували в українських таборах Kurenivka і Borsh. Всього один раз вибралися на фест вночі і зустріли світанок під музику Luciano на з'їзді двох танцпол-монстрів Robot Heart і Mayan Warrior. Але вдень там все одно веселіше», - розказала Настя.

«Гроші на фестивалі не ходять взагалі, тільки подарунки-сувеніри. Всі всіх безкоштовно пригощають. Круто, красиво і весело. Люди без комплексів, кордонів, всі в темі, ніякої агресії чи негативу. Думаю, ми ще повернемося!» - підсумувала Топольська.

Джерело: Табло ID