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    З'явилося відео з місця ДТП «Бука» у центрі Києва

    • Розсилка
    З'явилося відео з місця ДТП «Бука» у центрі Києва

    Зенітна установка пошкодила фасад будівлі, від якого відкололися уламки

    На вулиці Ярославській у Києві зенітна установка «Бук», яка  брала участь у репетиції військового параду до Дня незалежності, врізалася в будівлю бізнес-центру.

    Про це на своїй сторінці в мережі facebook повідомив народний депутат Сергій Лещенко.

    Зазначається, що військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte, розташованому за адресою Ярославська, 58.

    «Репетиція параду закінчилася тим, що одна з бойових одиниць в'їхала в будівлю бізнес-центру Астарта на розі Набережно-Хрещатицькій і Нижнього Валу. При тому, що для переміщення військової техніки перекривався весь центр. Сподіваюся, сторони не будуть влаштовувати тяжбу через компенсації», - написав Лещенко..

    На відео можна побачити, що зенітна установка пошкодила фасад будівлі, від якого відкололися уламки.

    Раніше у центрі Києва пройшла репетиція військового параду до Дня Незалежності. Зокрема, вулицею пройшла важка техніка.

    У суботу, 18 серпня, з 16:45 до 19:00 на час проведення тренування військового параду із проходженням механізованої колони військової техніки було внесено зміни у роботу громадського транспорту.

    Нагадаємо, у ніч проти 17 серпня на Хрещатику відбулась репетиція параду до Дня незалежності, який відбудеться 24 серпня.

    У столиці відбудеться декілька артилерійських салютів з метою підготовки до параду на честь 27-ої річниці незалежності України.

    Сергій Лещенко ДТП Facebook
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