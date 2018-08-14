Нардеп від БПП розповів, що між Порошенком і Аваковим триває боротьба



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Петро Порошенко і Арсен Аваков

Лещенко заявив, що Аваков контролює весь силовий блок, а свою лояльність обмінює на виживання після виборів

Народний депутат від БППСергій Лещенко. заявив, що за останній час Аваков наростив такі «м’язи», що фактично став віце-президентом України.

Про це Лещенко заявив на телеканалі ZIK.

Народний обранець, відповідаючи на питання глядача, чи є сьогодні конфлікт між главою МВС Арсеном Аваковим і президентом Порошенком, зазначив, що Аваков і Порошенко – два різні клани, між якими триває боротьба.

«За останній час Аваков наростив такі м’язи, що фактично став віце-президентом України. Він контролює весь силовий блок, а свою лояльність обмінює на виживання після виборів. А ми знаємо, що «Народний фронт» не має свого кандидата на вибори президента. Але ж їм треба залишитися у політиці. От саме для цього Аваков став «розмінною монетою», коли каже до політиків, що підтримає їх, але за умови, що вони підтримають його після виборів», – розповів Лещенко.

Нардеп додав, що команда Авакова сьогодні контролює омбудсмена.

«Але це взагалі абсурд і маразм. Це суперечить європейським практикам, коли омбудсмен є політиком. Омбудсмен має захищати людей від політиків і від їхніх представників на чолі силових міністерств. Але в нас міністр Аваков – від Народного фронту, а МВС – найбільший порушник прав людини, але омбудсмен також від Народного фронту. Тобто це прямий конфлікт інтересів», – підкреслив депутат.

Окрім того, додав Лещенко, «Народний фронт» контролює також керівника САП Холодницького.

«Холодницький «пачками» закриває справи проти їхніх фігурантів корупційних розслідувань», – наголосив обранець і повідомив, що «Народний фронт» намагається взяти під контроль і новостворений орган ДБР.

«Це неприпустимо! Ми повинні із цим боротися! Силовий блок не може бути залучений у політичні інтереси», – акцентував Лещенко.