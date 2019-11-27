Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея



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На відвідувачів чекали три зали з більш ніж 100 іграми, конкурси, семінари та квести для новачків і професіоналів

З 22 по 24 листопада в Берні, Швейцарія, пройшов фестиваль для геймерів, гіків і косплеєрів HeroFest.

Захід пройшов вдруге, в минулому році його відвідали більше 12 тисяч чоловік зі Швейцарії та сусідніх країн.

На відвідувачів чекали три зали з більш ніж 100 іграми, конкурси, семінари та квести для новачків і професіоналів.