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    Фото

    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея

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    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея

    На відвідувачів чекали три зали з більш ніж 100 іграми, конкурси, семінари та квести для новачків і професіоналів

    З 22 по 24 листопада в Берні, Швейцарія, пройшов фестиваль для геймерів, гіків і косплеєрів HeroFest.

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    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея
    Фанати відеоігор і косплея зібралися на фестиваль HeroFest в Швейцарії. Фотогалерея

    Захід пройшов вдруге, в минулому році його відвідали більше 12 тисяч чоловік зі Швейцарії та сусідніх країн.

    На відвідувачів чекали три зали з більш ніж 100 іграми, конкурси, семінари та квести для новачків і професіоналів.

    Швейцарія фестиваль
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