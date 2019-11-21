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    Фестиваль творчості дітей та молоді з інвалідністю відбудеться в Одесі

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    Фестиваль творчості дітей та молоді з інвалідністю відбудеться в Одесі

    Діти та молодь з особливостями розвитку втретє представлять свою творчість на фестивалі «Рандеву у Мами» в Одесі

    29 листопада 2019 року в приміщенні театру «Будинок клоунів» (вул. Ольгіївська, 23) відбудеться міжнародний фестиваль творчості дітей та молоді з інвалідністю «Рандеву у мами».

    Початок – о 10:00.

    Фестиваль творчості людей з інвалідністю «Рандеву у Мами» проводиться щорічно до Всесвітнього дня людей з інвалідністю.

    У фестивалі беруть участь люди з інвалідністю, які займаються творчістю в різних жанрах (поезія, вокал, інструментальне виконання, оригінальні жанри, хореографія) з різних регіонів України, а також зарубіжні гості.

    Мета фестивалю - стимулювання розвитку художньої творчості людей з інвалідністю, створення комплексної системи їх соціокультурної реабілітації з використанням засобів культури і мистецтва; популяризація позитивного іміджу людей з інвалідністю в громадській думці і активна їх інтеграція в усіх напрямках життя суспільства.

    Організатор фестивалю - Одеська міська благодійна організація допомоги дітям з синдромом Дауна «Сонячні діти» за підтримки департаментів праці та соціальної політики, культури та туризму Одеської міської ради.

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