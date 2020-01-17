Фантастичне видовище: політ Airbus A321 і винищувачів F-5E Tiger в горах Швейцарії



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Напередодні Чемпіонату світу з гірськолижного спорту любителі лижних гонок були запрошені на неймовірний повітряний показ над Альпами

Літаки з Patrouille Suisse - пілотажна група ВПС Швейцарії - слідували за пасажирським літаком Swiss International Air Lines над Венгеном під час тренування чоловічої гонки на швидкісному спуску.

Коли сонце сідало за гори, Airbus A321 очолював групу з шести Northrop F-5E Tigers, які летіли над Бернськими Альпами.

Лижні гонки Lauberhorn є одним з найбільш популярних зимових спортивних заходів у світі: їх відвідують більше 30 тисяч глядачів щороку.