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    Фантастичне видовище: політ Airbus A321 і винищувачів F-5E Tiger в горах Швейцарії

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    Фантастичне видовище: політ Airbus A321 і винищувачів F-5E Tiger в горах Швейцарії

    Напередодні Чемпіонату світу з гірськолижного спорту любителі лижних гонок були запрошені на неймовірний повітряний показ над Альпами

    Літаки з Patrouille Suisse - пілотажна група ВПС Швейцарії - слідували за пасажирським літаком Swiss International Air Lines над Венгеном під час тренування чоловічої гонки на швидкісному спуску.

    Коли сонце сідало за гори, Airbus A321 очолював групу з шести Northrop F-5E Tigers, які летіли над Бернськими Альпами.

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    Фантастичне видовище: політ Airbus A321 і винищувачів F-5E Tiger в горах Швейцарії
    Фантастичне видовище: політ Airbus A321 і винищувачів F-5E Tiger в горах Швейцарії
    Фантастичне видовище: політ Airbus A321 і винищувачів F-5E Tiger в горах Швейцарії
    Фантастичне видовище: політ Airbus A321 і винищувачів F-5E Tiger в горах Швейцарії
    Фантастичне видовище: політ Airbus A321 і винищувачів F-5E Tiger в горах Швейцарії
    Фантастичне видовище: політ Airbus A321 і винищувачів F-5E Tiger в горах Швейцарії
    Фантастичне видовище: політ Airbus A321 і винищувачів F-5E Tiger в горах Швейцарії
    Фантастичне видовище: політ Airbus A321 і винищувачів F-5E Tiger в горах Швейцарії
    Фантастичне видовище: політ Airbus A321 і винищувачів F-5E Tiger в горах Швейцарії
    Фантастичне видовище: політ Airbus A321 і винищувачів F-5E Tiger в горах Швейцарії
    Фантастичне видовище: політ Airbus A321 і винищувачів F-5E Tiger в горах Швейцарії
    Фантастичне видовище: політ Airbus A321 і винищувачів F-5E Tiger в горах Швейцарії

    Лижні гонки Lauberhorn є одним з найбільш популярних зимових спортивних заходів у світі: їх відвідують більше 30 тисяч глядачів щороку.

    Швейцарія
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