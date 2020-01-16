Гончарук їде у Давос разом із Зеленським



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Володимир Зеленський і Олексій Гончарук відвідають економічний форум у Давосі

21-24 січня у швейцарському Давосі відбудеться Всесвітній економічний форум

Прем’єрміністр України Олексій Гончарук разом із президентом Володимиром Зеленським відвідає Давос (Швейцарія) у дні проведення щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму 22 та 23 січня.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Прем’єрміністр України Олексій Гончарук разом із президентом України Володимиром Зеленським у дні проведення щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму 22 та 23 січня перебуватиме з робочим візитом у Давосі, Швейцарія», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в рамках візиту глава українського уряду проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав та міжнародних організацій, а також із представниками міжнародного бізнесу.

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський планує відвідати Давос і провести там засідання Національної інвестиційної ради. Очікується, що візит відбудеться 22 січня. До цього Українська асоціація венчурного та приватного капіталу повідомила, що в Українському домі в Давосі відбудеться закрите засідання Національної інвестиційної ради України, яке очолить Зеленський. 21-24 січня у швейцарському Давосі відбудеться Всесвітній економічний форум.

Нагадаємо, 15 січня в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.



