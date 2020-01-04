101-річний Борис Патон підтримав ідеї, висловлені Зеленським у новорічному зверненні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Національної академії наук України Борис Патон

Президент Національної академії наук пояснив, чому Україна – не Швейцарія

Президент Національної академії наук України Борис Патон у своєму пості у соціальній мережі Facebook прокоментував новорічне звернення Зеленського.

«Чому Швейцарія – Швейцарія, чому Україна – не Швейцарія? Окрім очевидного питання масштабів країни, географічного положення і т. д., ключ в іншому. Швейцарців об’єднує громадянство. Їх пріоритети – асфальт на вулицях та гроші на банківському рахунку. Сильна армія та зброя вдома у кожного – не через якісь абстрактні ідеологеми субкультур, а через банальний цинічний фінансовий інтерес. Не можна бути багатим, якщо годуєш окупантів. Хочеш бути багатим – відстоюй свободу своєї країни, а отже і свою власну свободу», – зазначив академік.

Патон зауважив, що Швейцарія колись так і виникла – союз дуже різних людей, яким набридло годувати окупантів.

«Національна ідея модерної нації – це гроші на рахунку, достатні щоб купити крутий автомобіль та їздити по ньому на суперсучасному автобані. Очевидно, що для цього потрібні національні компанії, які будуватимуть ці автомобілі та автобани для всього світу», – заявив Патон.

Президент Національної академії переконаний, що крізь пітьму невігластва і варварства в України помітно молоду паросль підприємців, що будують українське майбутнє тут і зараз.

Читайте також:

Нагадаємо, у Києві з’явився казковий мурал із символом 2020 року.

Як повідомлялося, кияни пропонують перейменувати одну із центральних вулиць столиці на «Асфальтовану».