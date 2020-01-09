Зеленський, Новинський і Пінчук збираються відвідати цьогорічний форум у Давосі



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Всесвітній економічний форум відбудеться у швейцарському Давосі 21-24 січня

Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у Всесвітньому економічному форумі, який відбудеться наприкінці січня в Давосі.

Про це свідчить список зареєстрованих з України учасників, який оприлюднила у Facebook Дарія Каленюк, виконавчий директор громадської організації «Центр протидії корупції».

Каленюк, яка також візьме участь у економічному форумі, повідомила, що з України зареєструвалося 6 учасників: президент України Володимир Зеленський, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, олігарх Віктор Пінчук, який щорічно організовує Український сніданок в Давосі, нардеп від «Опозиційного блоку» Вадим Новинський, генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко і сама Каленюк.

Всесвітній економічний форум запланований у швейцарському Давосі 21-24 січня.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заборонив міністрам їхати і сам не відвідає Всесвітній економічний форум в Давосі, щоб зміцнити позиції партії серед виборців з робітничого класу.

До слова, торік представник України, екскандидат в президенти України Ігор Шевченко на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі намагався набрати кілька безкоштовних шапок. За словами Шевченка, друзі і знайомі попросили його привести шапки, які безкоштовно можна отримати на форумі. Пізніше він опублікував фото із п’ятьма шапками з підписом «Давоські трофеї».