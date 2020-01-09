  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський, Новинський і Пінчук збираються відвідати цьогорічний форум у Давосі

    • Розсилка
    Зеленський, Новинський і Пінчук збираються відвідати цьогорічний форум у Давосі

    Всесвітній економічний форум відбудеться у швейцарському Давосі 21-24 січня

    Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у Всесвітньому економічному форумі, який відбудеться наприкінці січня в Давосі.

    Про це свідчить список зареєстрованих з України учасників, який оприлюднила у Facebook Дарія Каленюк, виконавчий директор громадської організації «Центр протидії корупції».

    Каленюк, яка також візьме участь у економічному форумі, повідомила, що з України зареєструвалося 6 учасників: президент України Володимир Зеленський, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, олігарх Віктор Пінчук, який щорічно організовує Український сніданок в Давосі, нардеп від «Опозиційного блоку» Вадим Новинський, генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко і сама Каленюк.

    82357060_10157934700454188_7012209902349189120_o_02

    Всесвітній економічний форум запланований у швейцарському Давосі 21-24 січня.

    Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заборонив міністрам їхати і сам не відвідає Всесвітній економічний форум в Давосі, щоб зміцнити позиції партії серед виборців з робітничого класу.

    До слова, торік представник України, екскандидат в президенти України Ігор Шевченко на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі намагався набрати кілька безкоштовних шапок. За словами Шевченка, друзі і знайомі попросили його привести шапки, які безкоштовно можна отримати на форумі. Пізніше він опублікував фото із п’ятьма шапками з підписом «Давоські трофеї».  

     Читайте також: «Глобалізація 4.0»: у них – 5G-шпигунство, у нас – електронна черга до лікаря
    економіка Швейцарія Вадим Новинський Володимир Зеленський Віктор Пінчук президент Ігор Шевченко Вадим Пристайко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ