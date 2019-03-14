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    Фантастичні кадри з дрона: як виглядає будинок, який вцілів після руйнівного торнадо

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    Фантастичні кадри з дрона: як виглядає будинок, який вцілів після руйнівного торнадо

    Навколо будинку валяються вирвані і зламані дерева, однак сама будівля практично не постраждала

    3 березня руйнівні торнадо пронеслися американськими штатами Алабама і Джорджія. Вони зруйнували безліч будинків і забрали життя 23 людей. Фотограф Метт Гіллеспі відправився в Еллерсі, штат Джорджія, щоб зняти масштаби руйнувань з повітря.

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    Фантастичні кадри з дрона: як виглядає будинок, який вцілів після руйнівного торнадо
    Фантастичні кадри з дрона: як виглядає будинок, який вцілів після руйнівного торнадо
    Фантастичні кадри з дрона: як виглядає будинок, який вцілів після руйнівного торнадо
    Фантастичні кадри з дрона: як виглядає будинок, який вцілів після руйнівного торнадо
    Фантастичні кадри з дрона: як виглядає будинок, який вцілів після руйнівного торнадо
    Фантастичні кадри з дрона: як виглядає будинок, який вцілів після руйнівного торнадо
    Фантастичні кадри з дрона: як виглядає будинок, який вцілів після руйнівного торнадо
    Фантастичні кадри з дрона: як виглядає будинок, який вцілів після руйнівного торнадо
    Фантастичні кадри з дрона: як виглядає будинок, який вцілів після руйнівного торнадо
    Фантастичні кадри з дрона: як виглядає будинок, який вцілів після руйнівного торнадо
    Фантастичні кадри з дрона: як виглядає будинок, який вцілів після руйнівного торнадо
    Фантастичні кадри з дрона: як виглядає будинок, який вцілів після руйнівного торнадо
    Фантастичні кадри з дрона: як виглядає будинок, який вцілів після руйнівного торнадо
    Фантастичні кадри з дрона: як виглядає будинок, який вцілів після руйнівного торнадо
    Фантастичні кадри з дрона: як виглядає будинок, який вцілів після руйнівного торнадо
    Фантастичні кадри з дрона: як виглядає будинок, який вцілів після руйнівного торнадо
    Фантастичні кадри з дрона: як виглядає будинок, який вцілів після руйнівного торнадо
    Фантастичні кадри з дрона: як виглядає будинок, який вцілів після руйнівного торнадо

    Зокрема, на відео з дрона потрапив дивовижний будинок, який чудесним чином уцілів, перебуваючи в епіцентрі торнадо.

    Навколо будинку валяються вирвані і зламані дерева, однак сама будівля практично не постраждала.

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