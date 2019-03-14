Прокуратура США веде слідство щодо договорів Facebook про дані користувачів



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Присяжні у Нью-Йорку вимагають пред'явити в суді документи хоча б від двох відомих виробників смартфонів та інших пристроїв

Прокуратура США проводить кримінальне розслідування щодо угод, укладених компанією Facebook з деякими з найбільшими світовими технологічними компаніями.

Про це повідомляє The New York Times.

«Федеральна прокуратура проводить кримінальне розслідування щодо угод з даними, які Facebook уклав з деякими найбільшими світовими технологічними компаніями», - йдеться в повідомленні.

Присяжні у Нью-Йорку вимагають пред'явити в суді документи хоча б від двох відомих виробників смартфонів та інших пристроїв. Як зазначається, компанії вступили в партнерські відносини з Facebook Inc, отримавши широкий доступ до персональних даних сотень мільйонів користувачів соцмережі.

Facebook Inc укладала угоди з ще близько 150 компаніями, серед яких Amazon, Apple, Microsoft і Sony. Угоди дають право компаніям переглядати контакти користувачів соцмережі та інші дані, іноді й без згоди користувача.

У Facebook заявили, що співпрацюють зі слідством. «Ми співпрацюємо зі слідчими та серйозно ставимося до цих розслідувань. Ми надали публічні свідчення, відповіли на запитання і пообіцяли, що будемо продовжувати робити це», - йдеться у заяві компанії.